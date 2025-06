Concerti Ben Harper 2025: date, biglietti e scaletta

Ben Harper, uno dei più versatili e influenti cantautori della sua generazione, torna in Italia nel luglio 2025 per incantare nuovamente il pubblico con sette imperdibili date. Con 18 album in studio all’attivo, oltre 16 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e tre prestigiosi Grammy Awards, Harper ha costruito una carriera straordinaria spaziando con audacia tra generi diversi: dal pop al reggae, dal soul al blues, fino al rock e al folk.

La sua musica, oltre ad affascinare per la qualità artistica, si distingue per l’impegno sui temi sociali, tanto da essere nominato nel 2023 ai Grammy nella categoria Best Song For Social Change.

Ben Harper si esibirà in Italia durante l’estate 2025 con un tour che toccherà diverse località della penisola, offrendo ai fan l’opportunità di assistere alle sue performance dal vivo in contesti suggestivi e di grande rilevanza culturale.

Ecco tutte le date confermate del tour italiano:

Sabato 5 Luglio – Milano, Comfort Festival® / Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo

Domenica 13 Luglio – Bologna, Sequoie Music Park

Martedì 15 Luglio – Pompei (NA), BOP Beats of Pompeii / Anfiteatro degli Scavi

Mercoledì 16 Luglio – Fermo (FM), Piazza del Popolo

Giovedì 17 Luglio – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

Sabato 19 Luglio (h. 14:00) – Tarvisio (UD), No Borders Music Festival / Laghi di Fusine

Martedì 22 Luglio – Piazzola sul Brenta (PD), Villa Contarini

I biglietti per tutti i concerti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10 di martedì 9 luglio sui circuiti ufficiali. Considerata la popolarità dell’artista e i luoghi esclusivi selezionati per le esibizioni, è consigliabile acquistare i biglietti in anticipo per assicurarsi la possibilità di partecipare a questi eventi imperdibili.

Scaletta del Concerto Ben Harper 2025

Per preparare al meglio l’esperienza live dei concerti di Ben Harper in Italia nel 2025, ecco la probabile scaletta basata sulle sue recenti esibizioni. L’artista americano è noto per offrire performance coinvolgenti di circa due ore, durante le quali propone un mix dei suoi brani più amati.

Ecco i brani che probabilmente Ben Harper eseguirà durante il tour italiano:

Trying Not to Fall in Love With You

Lebanon

Inland Empire

Waiting on an Angel

Burn One Down

Dancing in the Dark (Bruce Springsteen cover)

Diamonds on the Inside

When It’s Good

Walk Away

Steal My Kisses (Ben Harper & The Innocent Criminals cover)

Heart and Crown

È importante sottolineare che questa setlist rappresenta una probabile sequenza basata sui concerti precedenti dell’artista. Ben Harper potrebbe decidere di apportare modifiche o introdurre sorprese durante le singole date del tour, adattando la scaletta in base alla location o all’atmosfera creata con il pubblico italiano.

Profilo dell’artista e curiosità

Ben Harper si è affermato come uno dei cantautori più eclettici della sua generazione, muovendosi con disinvoltura tra pop, reggae, soul, blues, rock, funk e folk. Con 18 album in studio e oltre 16 milioni di dischi venduti, ha conquistato tre Grammy Awards e una nomination ai Grammy Special Merit Award per il miglior brano a tema sociale.

I suoi concerti sono caratterizzati da una presenza scenica magnetica e dalla capacità di creare un’atmosfera di unità con il pubblico, esplorando temi di giustizia e uguaglianza.

