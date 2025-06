Concerti Sting 2025: date, biglietti e scaletta

Sting torna in Italia nel 2025 con il suo nuovo ed entusiasmante progetto Sting 3.0, un’evoluzione artistica che promette di incantare il pubblico italiano. L’iconico cantante e bassista britannico, già frontman dei leggendari Police, ha annunciato tre imperdibili concerti che si terranno in alcune delle location più suggestive del nostro Paese.

Questa nuova formazione a trio rappresenta un omaggio alla strumentazione e al sound che ha reso celebri i Police, rielaborando il repertorio storico dell’artista con un tocco contemporaneo. Per i fan italiani, l’attesa è già alle stelle: Sting, con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, continua a reinventarsi dimostrando la sua inesauribile creatività e rilevanza nel panorama musicale internazionale.

Concerti di Sting 2025: scaletta

Il repertorio del tour di Sting in Italia 2025 offre una panoramica completa della straordinaria carriera dell’artista britannico. I fan potranno ascoltare sia i grandi classici dei Police che hanno segnato un’epoca, sia brani della sua carriera solista, tutti reinterpretati nella nuova veste sonora del progetto Sting 3.0.

Ecco i brani che saranno presenti nella scaletta dei concerti:

Message in a Bottle

Every Little Thing She Does Is Magic

Driven to Tears

Roxanne

Every Breath You Take

I Wrote Your Name (Upon My Heart)

La setlist includerà anche le emozionanti reinterpretazioni di brani solisti che hanno reso Sting un’icona della musica internazionale, come l’intramontabile Fields of Gold e la celebre Englishman in New York, ancora capaci di coinvolgere profondamente il pubblico. Il nuovo singolo I Wrote Your Name (Upon My Heart), pubblicato a settembre 2024 in collaborazione con Dominic Miller e Chris Maas, rappresenta il nuovo corso artistico di Sting e completa un repertorio che spazia attraverso quattro decenni di successi.

Il tour italiano di Sting nel 2025 prevede tre appuntamenti imperdibili in location suggestive. Si inizia il 6 luglio a Bassano del Grappa presso il Bassano Music Park, per poi proseguire il 7 luglio a Roma all’Auditorium Parco della Musica Cavea. L’ultima tappa italiana è fissata per il 9 luglio a Codroipo, nella provincia di Udine, nella storica Villa Manin.

I biglietti per tutti i concerti italiani saranno disponibili in prevendita generale a partire da mercoledì 6 novembre 2024 attraverso i principali canali di vendita autorizzati. Per i membri del fan club ufficiale di Sting è previsto un accesso anticipato alle prevendite. Data l’elevata richiesta prevista, è consigliabile acquistare i biglietti con largo anticipo.

Il progetto Sting 3.0

Sting 3.0 rappresenta un’innovativa formazione musicale che vede protagonista il leggendario artista britannico affiancato da due musicisti d’eccezione. Al suo fianco troviamo Dominic Miller, storico chitarrista e collaboratore di lunga data, e Chris Maas alla batteria, entrambi capaci di creare un sound che richiama magistralmente le atmosfere dei Police.

Questo trio è stato concepito per riportare in vita le sonorità rock e reggae che hanno reso celebre la storica band, offrendo al contempo una nuova prospettiva sul repertorio classico. La configurazione essenziale permette a Sting di mettere in risalto le sue abilità di bassista e cantante, mentre Miller aggiunge profondità armonica e Maas garantisce quella sezione ritmica energica e incisiva che caratterizzava i Police. Ogni brano viene così reinterpretato con un equilibrio perfetto tra fedeltà alle versioni originali e freschezza creativa.

Informazioni aggiuntive sull’artista

Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, ha costruito una carriera straordinaria prima con i Police e poi come solista. Ha vinto 17 Grammy Awards, 3 Brit Awards, un Golden Globe e un Emmy. Nel 2007 ha riunito i Police per un tour mondiale, mentre nel 2022 ha venduto il suo catalogo musicale a Universal Music Group per una cifra stimata di circa 210 milioni di dollari.

