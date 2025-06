Le novità di Netflix per luglio 2025

Netflix punta forte sui sequel più attesi per conquistare il pubblico estivo. The Old Guard 2, in arrivo il 2 luglio, riporta sul piccolo schermo l’energia esplosiva di Charlize Theron e Luca Marinelli in una nuova avventura d’azione che promette di superare il successo del primo capitolo.

Ma il vero colpo di scena è rappresentato da The Sandman 2, la seconda e conclusiva stagione della serie fantasy ispirata ai fumetti di Neil Gaiman. La piattaforma ha scelto una strategia innovativa dividendo l’uscita in due parti: la prima il 3 luglio e la seconda il 24 luglio, mantenendo così alta l’attenzione per l’intero mese.

Serie TV Netflix luglio 2025

Il palinsesto seriale di luglio 2025 dimostra l’ambizione di Netflix di conquistare ogni tipo di spettatore. Attack on London: caccia agli attentatori del 7 luglio apre il mese il primo luglio con un thriller investigativo, seguito da Tour de France: sulla scia dei campioni 3 il 2 luglio per gli appassionati di sport.

La varietà si conferma protagonista con All the Sharks: in cerca di squali il 4 luglio e Quarterback 2 l’8 luglio. Il 9 luglio porta una doppietta interessante: Under a Dark Sun e The Gringo Hunters, mentre 7 orsi arriva il 10 luglio.

La seconda metà del mese vede Untamed il 17 luglio e Superstar il 18 luglio. Il gran finale del 31 luglio propone ben tre uscite: Glass Heart, Leanne e Marked, dimostrando come la piattaforma punti sulla quantità senza rinunciare alla qualità.

Film Netflix lugli 2025

Il luglio cinematografico di Netflix si apre con Trainwreck: il culto di American Apparel il primo del mese, seguito dal blockbuster The Old Guard 2 che arriva il 2 luglio con il suo carico di azione e star internazionali. L’8 luglio è la volta di Trainwreck: il vero Project X, mentre il 9 luglio debutta Ziam.

La settimana successiva porta Brick il 10 luglio e Almost Cops l’11 luglio, seguiti dall’evento sportivo Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 il 12 luglio. A metà mese arriva Apocalisse ai tropici il 14 luglio e Trainwreck: il bambino del dirigibile il 15 luglio.

Il palinsesto si arricchisce con 84m² il 18 luglio e si conclude con Un tipo imprevedibile 2 il 25 luglio, offrendo un ventaglio completo di generi per soddisfare ogni preferenza.