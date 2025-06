Saldi estivi 2025: le date d'inizio previste in tutta Italia

L’estate 2025 porta con sé una novità significativa nel panorama commerciale italiano: per la prima volta, la quasi totalità delle regioni ha scelto sabato 5 luglio come data di partenza per i saldi estivi. Questa programmazione unificata rappresenta un importante passo verso l’armonizzazione nazionale, lasciando solo le province autonome di Trento e Bolzano con calendari differenziati.

La decisione avrà un impatto considerevole sia sui consumatori, che potranno pianificare meglio i propri acquisti, sia sui commercianti, che beneficeranno di una maggiore chiarezza operativa.

Il debutto unificato e le eccezioni locali

La scelta del 5 luglio come data di partenza per i saldi estivi 2025 rappresenta un importante passo verso l’armonizzazione nazionale, coinvolgendo praticamente tutte le regioni italiane. Questa uniformità facilita sia i consumatori che i commercianti nella pianificazione degli acquisti e delle vendite.

Le province autonome di Trento e Bolzano mantengono invece la propria autonomia decisionale: mentre alcuni comuni della provincia di Bolzano inizieranno il 16 luglio, altri dovranno attendere il 22 agosto, creando un calendario differenziato anche all’interno dello stesso territorio provinciale.

Le regioni italiane mostrano approcci differenti nella gestione dei saldi estivi. L’Abruzzo e la Toscana optano per una durata di 60 giorni, mentre la Liguria sceglie il periodo più breve con soli 45 giorni fino al 18 agosto. La Sicilia si distingue permettendo i saldi fino al 15 settembre con sconti liberi tutto l’anno.

Le restrizioni sugli sconti anticipati variano considerevolmente: la Sardegna e la Liguria vietano promozioni fino a 40 giorni prima dell’inizio, mentre Calabria, Puglia e Valle d’Aosta limitano a 15 giorni. Alcune regioni come Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Umbria non pongono alcuna limitazione temporale agli sconti.

Le regole sugli sconti anticipati e i diritti dei consumatori

Le normative sui saldi variano significativamente tra le regioni, specialmente per quanto riguarda i divieti di sconti anticipati. Mentre alcune regioni come Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Umbria permettono promozioni tutto l’anno, altre impongono restrizioni precise.

Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana vietano sconti per 30 giorni prima dell’inizio ufficiale, mentre Sardegna e Liguria estendono il divieto fino a 40 giorni.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito l’obbligo di esporre chiaramente i prezzi sui cartellini, garantendo trasparenza totale negli acquisti. I negozianti che non rispettano questa norma rischiano multe, proteggendo così i consumatori da pratiche commerciali scorrette e assicurando la massima chiarezza durante il periodo dei saldi.