LOL 6 su Prime Video dal 23 aprile: cast, format e il dissing su Raoul Bova

Il debutto della sesta stagione è fissato per giovedì 23 aprile 2026 su Prime Video. La piattaforma rilascerà immediatamente i primi cinque episodi, consentendo al pubblico di seguire da subito le dinamiche della competizione.

Questa scelta di programmazione permette una visione continuativa dell’intera prima fase della gara. Per scoprire chi resisterà fino alla fine e aggiudicherà il montepremi, sarà necessario attendere giovedì 30 aprile 2026, data in cui verrà pubblicato il sesto e ultimo episodio.

Il rilascio scaglionato mantiene l’attesa sul vincitore finale, creando un doppio appuntamento settimanale che segna il ritmo della fruizione per gli spettatori.

Il format della competizione e la posta in palio

La sesta edizione ripropone le meccaniche consolidate del format: dieci comici si chiudono in una stanza per sei ore consecutive con un unico divieto assoluto, quello di ridere. La regola è semplice e implacabile: chi ride è fuori dalla competizione.

L’obiettivo è resistere agli attacchi comici degli avversari e agli imprevisti orchestrati dalla regia, mantenendo il controllo anche quando l’istinto suggerisce il contrario. La sfida si gioca sull’equilibrio paradossale tra ambiente progettato per scatenare il riso e necessità di restare seri.

Chi riesce a superare l’intera durata della prova senza cedere conquista un premio da 100.000 euro da devolvere interamente in beneficenza, trasformando la competizione in un gesto concreto di solidarietà.

Il cast e la regia di gara

A darsi battaglia nel tentativo di restare seri saranno Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Valentina Barbieri, Carlo Amleto, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Scintilla, gli UfoZero2 e Yoko Yamada. Il gruppo riunisce volti storici della TV e nuovi talenti emersi dai social, configurando un mix tra esperienza e freschezza comica.

Dalla control room, Alessandro Siani e Angelo Pintus tornano nelle vesti di arbitri spietati, vigilando su ogni minima espressione facciale e ogni gesto sospetto. Il loro compito consiste nel sancire le eliminazioni e nel governare il ritmo della sfida, garantendo che le regole vengano rispettate senza eccezioni.

A rendere la gara ancora più imprevedibile intervengono Federico Basso e Andrea Pisani, nelle vesti di disturbatori dell’edizione.

Il trailer e il caso del dissing su Raoul Bova

L’arrivo della sesta stagione è stato anticipato da un teaser che ha immediatamente generato discussioni animate sui social network. Al centro dell’attenzione si è posizionata una clip non ufficiale in cui Andrea Pisani, uno dei disturbatori dell’edizione, si lancia in un dissing in rima diretto a Raoul Bova.

Il contenuto, legato a vicende personali dell’attore emerse nella cronaca rosa, ha acceso il dibattito tra gli utenti. La strategia promozionale ha sfruttato il potenziale virale della clip per amplificare l’attesa verso il debutto ufficiale.

Le reazioni online hanno oscillato tra commenti di apprezzamento per il tono provocatorio e critiche per l’approccio ritenuto eccessivo da alcuni spettatori, confermando l’efficacia mediatica dell’anticipazione nel catalizzare l’interesse verso il programma.

Lo spin-off di Halloween con la Gialappa’s Band

Prime Video ha confermato la produzione di LOL Halloween Special, in uscita a fine ottobre 2026. Lo spin-off adotterà un’impostazione horror-comedy e vedrà protagonisti sei ex concorrenti delle edizioni precedenti.

La novità più rilevante riguarda il commento dalla control room, affidato per la prima volta alla Gialappa’s Band. Giorgio Gherarducci e Marco Santin porteranno il loro stile ironico e tagliente nel format, sostituendo i conduttori della stagione regolare e promettendo un’esperienza diversa dal solito schema.

L’arrivo della storica coppia rappresenta un cambio significativo nella formula consolidata del programma.