Smartphone ai minori, il divario tra teoria e pratica: a Milano la ricerca sui Patti Digitali

La ricerca condotta nell’ambito del Patto educativo digitale della città di Milano, che ha coinvolto 6.500 genitori, mette in luce un contrasto significativo tra consapevolezza e prassi educativa.

Alla domanda su quale sia l’età appropriata per consegnare il primo smartphone ai figli, la risposta più frequente è 13 anni. Tuttavia, i dati sulla pratica effettiva rivelano che l’età media di consegna si attesta intorno agli 11 anni.

Secondo le analisi del Centro di Ricerca Benessere Digitale dell’Università di Milano-Bicocca, la motivazione prevalente di questa discrepanza risiede nel timore che i figli possano sentirsi esclusi dal gruppo dei pari. Questa pressione sociale esterna porta molti genitori a anticipare una scelta che ritengono prematura, compromettendo la coerenza educativa.

Stefania Garassini, giornalista, docente all’Università Cattolica di Milano e promotrice nazionale dei Patti Digitali, sottolinea come “i condizionamenti che arrivano dall’esterno, soprattutto quando parliamo di tecnologia, hanno il sopravvento e il genitore rischia più facilmente di perdere l’autorevolezza del ruolo che ricopre”. Agire insieme è importante, stringere dei patti aiuta a sentirsi parte di una comunità che educa.

L’approccio collettivo promosso dai patti digitali nasce proprio per rispondere a questa difficoltà individuale, costruendo alleanze tra scuole, famiglie e comunità territoriali che permettano di ristabilire autorevolezza educativa attraverso regole condivise e sostegno reciproco.

Le evidenze sui rischi dell’uso precoce

La ricerca scientifica conferma che il cervello in età evolutiva fatica a governare impulsi e gratificazione immediata. L’esposizione precoce allo smartphone si associa a ritardi nell’acquisizione del linguaggio, peggioramento della qualità del sonno, difficoltà di concentrazione, aumento dell’incidenza della miopia e disregolazione emotiva.

Come avverte Stefania Garassini, “più precocemente vengono utilizzati questi strumenti, più facilmente possono nascere forme di dipendenza”.

Lo studio presentato nel marzo 2026 dal professor Stefano Vicari, ordinario di Neuropsichiatria Infantile, evidenzia associazioni significative tra uso dei social media e livelli più elevati di depressione, problemi comportamentali, autolesionismo e consumo di sostanze. Emerge inoltre una minore percezione di sé e un rendimento scolastico inferiore tra gli utilizzatori precoci.

Il quadro si completa con i dati di Save the Children: il 41,8% dei ragazzi tra 15 e 19 anni si rivolge a strumenti di intelligenza artificiale per ottenere conforto emotivo o instaurare relazioni surrogate, segnalando un progressivo spostamento delle interazioni umane verso ambienti digitali non mediati.

Il modello dei patti digitali: regole e governance educativa

In Italia sono attivi 197 Patti Digitali, sottoscritti da oltre 21.000 famiglie. Nascono da contesti diversi: istituti scolastici che coinvolgono i genitori delle classi, amministrazioni comunali che promuovono l’adesione su scala territoriale, o gruppi spontanei di famiglie che si organizzano dal basso.

L’obiettivo è comune: costruire un fronte educativo coeso di fronte alla frammentazione delle scelte individuali.

Le regole condivise dai firmatari sono chiare e praticabili:

Niente smartphone prima dei 14 anni

Nessuno schermo in camera da letto o prima di andare a dormire

Dispositivi esclusi dalla tavola durante i pasti

Collocazione dei device in spazi comuni della casa, accessibili al controllo degli adulti

Non si tratta di divieti rigidi, ma di linee guida che favoriscono il dialogo e riducono le pressioni sociali tra coetanei.

L’approccio non è proibizionista: i patti promuovono l’accompagnamento attivo, la valorizzazione della vita offline e la scoperta guidata della tecnologia. Come sintetizza Garassini, citando lo psicologo Jonathan Haidt: “Abbiamo protetto moltissimo i figli nel mondo reale e li abbiamo lasciati molto soli nel mondo digitale”. Spesso pensiamo che in cameretta, con uno smartphone, sia al sicuro. Non è così.