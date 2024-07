Online la Banca Dati di luglio 2024 per il test di Medicina

Dove trovare la banca dati per Medicina?

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha reso disponibile online un database con 3.500 quesiti per i test di accesso alla facoltà di Medicina e alla facoltà di Veterinaria, che si terranno rispettivamente il 30 e 31 luglio 2024.

La banca dati di Medicina del Miur si consulta attraverso i portali ufficiali del ministero accessibili ai seguenti indirizzi: https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e https://domande-ap.mur.gov.it/.

Gli studenti possono utilizzare questa risorsa per eseguire simulazioni anonime dei test, valutate da un applicativo di intelligenza artificiale. Fornendo un codice identificativo facoltativo, è possibile conservare uno storico delle simulazioni e ottenere nuove domande mirate sulle aree di miglioramento individuate nelle prove precedenti.

Inoltre, sul database è possibile filtrare le domande per argomento e parola chiave, offrendo un supporto prezioso per gli aspiranti camici bianchi. I risultati delle simulazioni, tuttavia, non rappresentano una valutazione formale e non sono associati agli utenti che le eseguono.

Quante domande ci sono nella banca dati di luglio?

La banca dati di Medicina è stata realizzata dal Consorzio CINECA e include domande sulle cinque materie principali: competenze di lettura, ragionamento logico, chimica, biologia, fisica e matematica. Ecco come sono suddivise le domande nello specifico:

Biologia: 1190 domande

1190 domande Chimica : 1015 domande

: 1015 domande Matematica e Fisica : 770 domande

: 770 domande Logica : 280 domande

: 280 domande Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi: 245 domande

Banca dati Medicina 2024: effetti positivi sui punteggi

Il test di medicina 2024 ha registrato un notevole aumento nei punteggi rispetto agli anni precedenti. La maggior parte dei candidati, circa il 90%, ha raggiunto almeno 20 punti, la soglia minima per essere considerati idonei. Inoltre, un numero senza precedenti di candidati, oltre 600, ha ottenuto il punteggio massimo di 90 punti, una cifra significativamente più alta rispetto agli anni scorsi.

L’introduzione della banca dati dei quesiti ufficiali ha avuto un grande impatto, facilitando la preparazione degli studenti e aumentando i punteggi complessivi. Questo cambiamento ha reso la componente mnemonica più rilevante e ha contribuito a un generale innalzamento dei punteggi.

Il test si svolge in due sessioni, una a maggio e una a luglio, e i candidati potranno utilizzare il migliore dei due punteggi per l’inserimento nella graduatoria finale. Questo sistema offre un’ulteriore possibilità di migliorare i propri risultati.