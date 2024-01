Bnkr44 pronti a rivoluzionare Sanremo 2024 con il Brano 'Governo Punk'

La 74ª edizione del Festival di Sanremo, un evento annuale che celebra la musica italiana, si preannuncia ricca di sorprese e talenti emergenti. Tra i partecipanti più attesi ci sono i Bnkr44, un gruppo musicale che ha già catturato l’attenzione del pubblico giovane. Quest’anno, il collettivo di Villanova, una frazione di Empoli, si esibirà sul palco dell’Ariston con il loro brano inedito “Governo Punk”.

I Bnkr44, formati da Fares, Erin, Caph, JxN, Faster e Piccolo, hanno iniziato il loro percorso musicale nel 2019. Dopo aver pubblicato alcuni brani su SoundCloud, hanno firmato con l’etichetta Bomba Dischi e lanciato il loro album di debutto “44.deluxe”. Questo album includeva i loro lavori precedenti e una collaborazione con Lil Kaneki degli Psicologi.

Il loro secondo album, “Farsi male a noi va bene”, è stato rilasciato nel 2021 in tre parti sotto forma di EP, seguito da una riedizione contenente nuovi inediti e collaborazioni con artisti come Tredici Pietro e Ariete. Nel 2023, i Bnkr44 hanno partecipato alla serata dei duetti del Festival di Sanremo, esibendosi con Sethu nella cover di “Charlie fa surf” dei Baustelle. Nello stesso anno, hanno pubblicato brani come “Per non sentire la noia”, “Guida spericolata” e “Mezzanotte”, culminando nel loro terzo album “Fuoristrada”, realizzato in collaborazione con Sick Luke e Tropico.

Oltre a queste pubblicazioni, i Bnkr44 hanno collaborato con altri artisti di spicco della nuova generazione musicale italiana. Hanno partecipato a brani come “La Verità” di Tedua, “Cosa sai di me?” di Nerissima Serpe e “Le pareti in questa camera” di Mecna. A dicembre, hanno rilasciato il singolo “Memoria” con La Sad e partecipato a “Sanremo Giovani” 2023 con “Effetti speciali”, che li ha portati ufficialmente in gara a Sanremo 2024.

Il loro percorso artistico è caratterizzato da una continua evoluzione e sperimentazione, che li ha portati a esplorare diversi generi e collaborazioni. La loro musica, che mescola elementi di rap, pop e rock, ha conquistato un pubblico variegato, attirando l’attenzione sia dei giovani che degli appassionati di musica più tradizionale.

Con il loro brano “Governo Punk”, i Bnkr44 promettono di portare una ventata di freschezza e originalità al Festival di Sanremo. Il loro approccio unico alla musica e la loro capacità di fondere generi diversi in un sound distintivo li rendono uno dei gruppi più interessanti e attesi di questa edizione del festival. La loro esibizione è attesa con grande interesse sia dai fan che dai critici, curiosi di vedere come riusciranno a trasmettere la loro energia e il loro messaggio sul palco dell’Ariston.