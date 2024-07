BookTok, libri fantasy autoconclusivi: i titoli più interessanti

BookTok: iniziativa lanciata dalla community di TikTok

Quale momento migliore se non l’estate per immergersi in una buona lettura. BookTok, l’iniziativa lanciata dalla community letteraria di TikTok che consiglia letture autoconclusive per tutti gli appassioni del mondo letterario o semplicemente per chi ha voglia di godersi un buon libro in spiaggia sotto l’ombrellone.

Di seguito alcuni titoli di libri fantasy autoconclusivi.

“Il Circo della Notte” di Erin Morgenstern

Compare così, senza alcun preavviso. La notizia si diffonde rapidamente e una folla impaziente si raduna già davanti ai cancelli, sotto l’insegna in bianco e nero che recita: “Le Cirque des Rêves. Apre al crepuscolo, chiude all’aurora”. È il circo dei sogni, un luogo dove realtà e illusione si fondono, permettendo all’immaginazione umana di esplorare un’infinita gamma di possibilità. Un esercito di appassionati lo segue ovunque, desideroso di ammirare le sue straordinarie attrazioni: acrobati volanti, contorsioniste, l’albero dei desideri, il giardino di ghiaccio e molto altro ancora.

Tuttavia, dietro le quinte di questo spettacolo senza precedenti, due misteriosi rivali si preparano alla loro partita finale: una magica sfida tra due giovani allievi, scelti e addestrati con l’unico scopo di dimostrare una volta per tutte la superiorità su l’avversario. Contro ogni aspettativa e regola, i due giovani scoprono di essere attratti l’uno dall’altra. L’amore tra Marco e Celia è una forza irresistibile che minaccia di travolgere il destino stesso, rischiando di distruggere il delicato equilibrio di forze da cui dipende l’esistenza del circo.

“La casa sul mare celeste” di T.J Klune

Linus Baker è un assistente sociale impiegato presso il Dipartimento della Magia Minorile. Svolge il suo compito con estrema professionalità, assicurandosi che i bambini dotati di poteri magici, cresciuti in appositi istituti per proteggere quelli “normali”, siano adeguatamente accuditi. La vita di Linus è decisamente tranquilla, quasi monotona: vive in una casetta isolata, in compagnia di una gatta schiva e dei suoi amati dischi in vinile. Tutto cambia quando viene convocato inaspettatamente nell’ufficio della Suprema Dirigenza. Gli viene assegnato un incarico insolito e top secret: deve recarsi su un’isola remota, Marsyas, per valutare se l’orfanotrofio diretto da un certo Arthur Parnassus possieda i requisiti per rimanere aperto.

Non appena mette piede sull’isola, Linus si rende conto che i sei bambini ospitati nella struttura sono molto diversi da tutti quelli che ha incontrato in passato. Tuttavia, l’elemento più enigmatico di Marsyas è Arthur Parnassus, il direttore dell’orfanotrofio, che dietro ai suoi modi affabili cela un terribile segreto.

Questa è una storia incantevole, ambientata in una realtà fantastica e meravigliosamente narrata, che esplora il significato di scoprire che, a volte, si può scegliere la vita che si desidera. E, se si è abbastanza fortunati, forse quella vita ci sceglie a sua volta.

“Cuore oscuro” di Naomi Novik

Agnieszka è una contadina di diciassette anni, goffa e sgraziata, che vive con la sua famiglia in un piccolo villaggio del regno di Polnya. Su di loro incombe la presenza maligna del Bosco, che sta progressivamente divorando l’intera regione. Per proteggere se stessi e i loro villaggi dalle minacciose creature del Bosco e dai sortilegi mortali che vi si celano, gli abitanti della valle si affidano a un misterioso e solitario mago noto come il Drago. È lui l’unico in grado di controllare, grazie alla sua magia, il potere oscuro e imperscrutabile del Bosco. In cambio della sua protezione, però, il Drago pretende un tributo: ogni dieci anni, ha il diritto di scegliere una ragazza diciassettenne della valle e portarla con sé nella sua torre. Un destino che molti considerano quasi altrettanto terribile quanto finire nelle grinfie del Bosco.

Con l’avvicinarsi del giorno della scelta, Agnieszka è sempre più spaventata. Come tutti, è convinta che il Drago sceglierà Kasia, la più bella e coraggiosa delle candidate, nonché sua migliore amica. Ma quando il Drago annuncia la sua decisione, lo sgomento è generale.

In Cuore oscuro, Naomi Novik tesse una storia ricca di colpi di scena, profondamente radicata nella mitologia e nelle leggende dell’Europa orientale, con una protagonista potente e per niente convenzionale. Un fantasy originale e sapientemente scritto, capace di avvincere fino all’ultima pagina.

Naomi Novik è nata a New York ma è cresciuta ascoltando le storie della tradizione polacca, di Baba Yaga e di Tolkien. Vive a New York con il marito e la figlia. Con questo romanzo, ha vinto diversi premi, tra cui il British Fantasy Society Award nel 2016.

“Il priorato dell’albero delle arance” di Samantha Shannon

La casata di Berethnet ha governato il Reginato di Inys per mille anni. Tuttavia, ora rischia l’estinzione: la regina Sabran Nona non si è ancora sposata e, per proteggere il regno, deve dare alla luce una figlia, un’erede. I tempi sono difficili, con assassini che si nascondono nell’ombra e tagliagole inviati da nemici misteriosi sempre più vicini. A vegliare segretamente su Sabran c’è Ead Duryan: apparentemente una perfetta dama di compagnia, in realtà è un’adepta di una società segreta che, grazie ai suoi incantesimi, protegge la sovrana. Tuttavia, la magia è ufficialmente proibita a Inys.

Al di là dell’Abisso, in Oriente, Tané si allena sin da bambina per diventare una cavaliere di draghi. Ora si trova a dover fare una scelta che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Nel frattempo, mentre Oriente e Occidente, divisi da tempo, continuano a rifiutare qualsiasi negoziato, le forze del caos si risvegliano dal loro lungo sonno.

“Sorcery of Thorns” di Margaret Rogerson

Trovatella allevata in una delle Grandi Biblioteche di Austermeer, Elisabeth è cresciuta tra gli strumenti della stregoneria: grimori magici che sussurrano e tintinnano nelle loro catene. Se provocati, si trasformano in mostri inquietanti fatti di cuoio e inchiostro. Elisabeth ambisce a diventare una guardiana, incaricata di proteggere il regno dalle minacce magiche. Tuttavia, nel tentativo disperato di impedire un sabotaggio che libera il grimorio più pericoloso della biblioteca, finisce per essere ritenuta complice del crimine. Viene quindi condotta nella capitale, in attesa di interrogatorio.

L’unica persona su cui può fare affidamento è il suo nemico di sempre, il Magister Nathaniel Thorn, accompagnato dal suo misterioso servitore. Man mano che Elisabeth si trova intrappolata in una congiura secolare che minaccia di distruggere non solo le Grandi Biblioteche, ma anche il mondo intero, la sua alleanza con Nathaniel si rafforza. Inizia così a mettere in discussione tutto ciò che le è stato insegnato sui maghi, sulle biblioteche che ama tanto e, soprattutto, su se stessa. Elisabeth scopre di avere un potere che non avrebbe mai sospettato e un destino che non avrebbe mai potuto immaginare.