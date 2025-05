Eurovision Song Contest 2025, prima semifinale: scaletta e ordine di uscita

La 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest ha inizio oggi, martedì 13 maggio, con la prima delle semifinali. Trentasette paesi si sfideranno in questa edizione che si svolge in Svizzera, nazione che ha ospitato la primissima edizione a Lugano nel 1956. Il pubblico da casa può seguire la diretta da Basilea della prima semifinale su Rai 2 a partire dalle 21:00 (con un’anteprima dalle 20:15), presentata da Gabriele Corsi e BigMama.

Eurovision Song Contest 2025, prima semifinale: la scaletta

Nella prima semifinale, 15 paesi si sfideranno per conquistare uno dei dieci posti in finale. Ogni performance sarà preceduta da un video di presentazione in cui l’artista troverà una cartolina di una località svizzera e incontrerà un anfitrione locale per un’attività. Impossibile non citare Gabry Ponte (San Marino) che porterà “Tutta l’Italia”, sigla di Sanremo 2025, Tommy Cash (Estonia) che canterà “Espresso Macchiato”, una visione satirica dell’italianità, mentre per l’Albania gareggeranno Kolë Laça e Beatriçe Gjergji’ (Shkodra Elektronike), italiani d’adozione. Anche Mariana Conte (Malta) ha origini napoletane. Tra gli artisti in gara nella semifinale ci saranno anche gli svedesi KAJ, favoriti con “Bara Bada Bastu”. Le nazioni già qualificate (Italia con Lucio Corsi, Spagna con Melody e Svizzera con Zoë Më) presenteranno i loro brani. Il pubblico italiano potrà televotare, ad eccezione dei rappresentanti italiani, svizzeri e spagnoli. Il televoto sarà valido anche per la finale di sabato 17 maggio (Rai 1, ore 21:00), dove voteranno anche le giurie nazionali. Ecco la scaletta con l’ordina di uscita della prima semifinale di ESC 2025:

1. Islanda: Væb – Róa (islandese)

2. Polonia: Justyna Steczkowska – Gaja (polacco)

3. Slovenia: Klemen – How much time do we have left? (inglese)

4. Estonia: Tommy Cash – Espresso macchiato (inglese con alcune parole in italiano maccheronico)

Spagna: Melody – Esa Diva (spagnolo)

5. Ucraina: Ziferblat – Bird of Pray (ucraino e inglese)

6. Svezia: Kaj – Bara Bada Bastu (svedese con alcune parole in finlandese)

7. Portogallo: Napa – Deslocado (portoghese)

8. Norvegia: Kyle Alessandro – Lighter (inglese)

9. Belgio: Red Sebastian – Strobe Lights (inglese)

Italia: Lucio Corsi – Volevo essere un duro (italiano)

10. Azerbaigian: Mamagama – Run with U (inglese)

11. San Marino: Gabry Ponte – Tutta l’Italia (italiano)

12. Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm (albanese con alcune parole in latino)

13. Paesi Bassi: Claude – C’est la viè (francese e inglese)

14. Croazia: Marko Bošnjak – Poison Cake (inglese)

Svizzera: Zoë Më – Voyage (francese)

15. Cipro: Theo Evan – Shh (inglese)

Eurovision Song Contest 2025, prima semifinale: tutti gli ospiti

Attesa per Lucio Corsi, rappresentante italiano e secondo a Sanremo 2025, che punta alla top 10 per l’Italia nella finale del 17 maggio con “Volevo essere un duro”, brano disco d’oro e vincitore del Premio della Critica. Essendo l’Italia parte dei “Big Five”, è già qualificato, insieme a Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e alla Svizzera ospitante. La serata inaugurale omaggerà le origini dell’Eurovision, vinto dalla Svizzera nel 1956. L’intervallo “Made in Switzerland” celebrerà invenzioni elvetiche, con le presentatrici Hazel Brugger e Sandra Studer che sfateranno cliché sul paese in un numero comico-musicale. Un ironico sketch storico vedrà Guglielmo Tell proporre un concorso musicale per unire i popoli, dando vita all’Eurovision. Il secondo intervallo ricorderà la vittoria di Céline Dion per la Svizzera nel 1988 con “Ne partez pas sans moi”, eseguita dal Neues Orchester Basel e da ex partecipanti come Iolanda, Marina Satti, Jerry Heil & Al’ona Al’ona, e Silvester Belt. La serata si concluderà con Jørgen Olsen degli Olsen Brothers, vincitori nel 2000, che riproporrà “Fly on the Wings of Love” in linea con il motto “United By Music”.