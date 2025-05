RDS Summer Festival 2025: date, cantanti in programma e biglietti

Torna RDS Summer Festival 2025, che quest’anno proporrà 8 eventi musicali imperdibili in 4 città italiane, diversamente dalle 6 località della passata edizione. Andiamo a scoprire le tappe e gli artisti protagonisti di questa nuova estate di musica!

A condurre l’RDS Summer Festival 2025 nelle diverse tappe troveremo volti noti di RDS e RDSNEXT: Rossella Brescia, Ciccio & Baz apriranno a piazzale Fellini di Rimini il 20 e 21 giugno; seguiranno Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi in piazza Garibaldi a Senigallia il 27 e 28 giugno; sarà poi la volta di Petra Loreggian e Leo Di Bello in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli il 4 e 5 luglio; infine, Anna Pettinelli e Filippo Ferrari chiuderanno la manifestazione al Molo Brin di Olbia l’11 e 12 luglio. Quest’anno la manifestazione amplierà la sua portata grazie a una novità televisiva: per la prima volta, TV8 e Sky Uno trasmetteranno due speciali in prima serata (il 19 e il 26 luglio), visibili anche in streaming su NOW. Questa partnership con il gruppo Sky rappresenta un’importante evoluzione per l’evento, dando modo anche al pubblico da casa di vivere l’energia e la musica dell’estate di RDS.

RDS Summer Festival 2025: cantanti in programma

L’RDS Summer Festival 2025 offrirà un’ampia vetrina musicale con le esibizioni di Tananai, Elodie, Achille Lauro, Annalisa, Sangiovanni, Coma_Cose, Gaia, Willie Peyote, Alessandra Amoroso, Ghali, Baby K, The Kolors, Rkomi, Negramaro, Fedez, Boomdabash, Alfa, Aiello, Aka 7even, Alex Wyse, Benji & Fede, BigMama, Bnkr44, Capo Plaza, Carl Brave, Cioffi, Clara, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gabry Ponte, Leo Gassmann, Michele Bravi, Mida, Noemi, Olly, Petit, Planet Funk, Rhove, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Sophie and the Giants, Tredici Pietro, Vale LP, Lil Jolie, e Venerus. Ancora non è stata svelata la suddivisione dei cantanti per ogni tappa.

RDS Summer Festival 2025: biglietti

A partire dal 26 maggio 2025, sarà possibile registrarsi per partecipare all’RDS Summer Festival attraverso l’applicazione ufficiale di RDS, facilmente scaricabile da tutti gli store digitali per smartphone e tablet. L’accesso alle piazze che ospiteranno gli eventi sarà completamente gratuito, tuttavia l’ingresso sarà oermesso fino al raggiungimento della capienza massima prevista per ogni venue. Per coloro quelli che vogliono una esperienza ancora più esclusiva, sarà disponibile l’acquisto di uno speciale kit di merchandise firmato RDS. Questo kit non solo permetterà di portare a casa un ricordo dell’evento, ma offrirà anche un vantaggio unico: l’accesso omaggio all’area VIP ring, una zona privilegiata situata direttamente sottopalco, da cui sarà possibile seguire i concerti dal vivo con una visuale eccezionale e ravvicinata.