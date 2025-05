Eurovision Song Contest 2025: ecco cos'è successo nella prima semifinale

Martedì 13 maggio 2025 è andata in scena la prima semifinale di Eurovision Song Contest direttamente da Basilea, in Svizzera. In Italia il commento è stato affidato, come sempre, a Lucio Corsi, per la prima volta al fianco della cantante BigMama. Allora vediamo insieme cos’è successo in questo appuntamento musicale e soprattutto la classifica finale chi ha premiato!

Eurovision Song Contest 2025, prima semifinale: i 10 cantanti che hanno passato il turno

Hanno ottenuto un posto in finale Kyle Alessandro per la Norvegia con il brano “Lighter”, gli Shkodra Elektronike per l’Albania con la canzone “Zjerm”, il gruppo KAJ per la Svezia con il pezzo “Bara Bada Bastu”, Væb per l’Islanda con “Róa”, e Claude per i Paesi Bassi con la sua “C’est La Vie”. A questo primo gruppo di artisti qualificati si aggiungono Justyna Steczkowska per la Polonia con la canzone “Gaja”, Gabry Ponte in rappresentanza di San Marino con “Tutta l’Italia”, Tommy Cash per l’Estonia con il brano “Espresso Macchiato”, Napa per il Portogallo con “Deslocado”, e infine Ziferblat per l’Ucraina con il pezzo “Bird of pray”. Dopo qualche anno di assenza, anche San Marino riesce ad arrivare alla fase conclusiva della manifestazione.

In questa puntata si sono esibiti anche alcuni delle Big Five, che quindi sono di diritto in finale: la Spagna con “Esa diva” di Melody, l’Italia con “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi e la Svizzera (il Paese ospitante) con “Zoë Më” dei Voyage. Senza dimenticare che ben 37 anni dopo la sua storica vittoria, Celine Dion è apparsa in un videomessaggio per salutare la Svizzera e il pubblico presente. Subito dopo questo saluto, le note della sua celebre canzone “Ne partez pas sans moi” hanno risuonato, dando il via a un’esibizione interpretata da Iolanda, Silvester Belt, Marina Satti e Jerry Heil, accompagnati dall’orchestra.

Eurovision Song Contest 2025, prima semifinale: chi sono i cantanti eliminati

Non ce l’hanno fatta a superare questa fase e quindi non accedono alla finale Klemen, che rappresentava la Slovenia con il brano “How much time do we have left”; Red Sebastian per il Belgio, con la canzone “Strobe Lights”; Mamagama, portacolori dell’Azerbaigian con “Run With U”; Marko Bošnjak per la Croazia, che ha cantato “Poison Cake”; e Theo Evan, il quale ha gareggiato per Cipro con il pezzo “Shh”. La seconda semifinale andrà in scena giovedì 15 maggio e si scoprirà chi sono gli altri 10 cantanti ammessi e quindi anche chi gli altri 6 eliminati.

