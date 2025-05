Concerti Delta V 2025: date, biglietti e scaletta del tour

I Delta V tornano sulla scena musicale italiana per celebrare un traguardo significativo: trent’anni di carriera artistica. Il gruppo, nato nel 1995, ha organizzato un nuovo ed emozionante tour intitolato “Nazisti dell’Illinois”, citazione tratta dal celebre film Blues Brothers e anche titolo del loro ultimo singolo.

La formazione che si esibirà dal vivo include Carlo Bertotti ai synth e al basso, Flavio Ferri alla chitarra e synth, Marti alla voce e Nicola Manzan alla chitarra e violino. Questo progetto rappresenta un’importante occasione per i fan storici e per le nuove generazioni di ascoltatori di vivere l’esperienza della musica che ha caratterizzato tre decenni di evoluzione artistica della band italiana, attraverso un viaggio sonoro che ripercorrerà i loro maggiori successi.

Il calendario del tour primaverile 2025 dei Delta V attraverserà l’Italia con tappe strategiche in diversi club e festival. Si partirà il 9 maggio dall’Arci Trinità di Genova per poi proseguire il giorno successivo al Next di Bergamo, situato nel Piazzale degli Alpini.

Il 15 maggio la band approderà all’Arci Bellezza di Milano, cuore pulsante della scena musicale alternativa. Il tour continuerà il 16 maggio al Vinile di Rosà, in provincia di Vicenza, dove i Delta V parteciperanno alla manifestazione “Le Notti del Bandito”.

Il giorno successivo sarà la volta del Lupus in fabula di Nimis (Udine), mentre il 18 maggio i musicisti si esibiranno presso lo Spazio Kor di Asti. La tournée proseguirà il 23 maggio allo Spazio Hydro di Biella e il 24 maggio al Circolo Arci Ribalta di Vignola, in provincia di Modena. Le ultime date vedranno i Delta V protagonisti il 30 maggio al Santomato Live di Pistoia e, per il gran finale, il 31 maggio all’OOOMH – Out of Ordinary Music Hills Festival di Guardistallo, in provincia di Pisa.

La durata e l’organizzazione degli spettacoli dal vivo

I concerti dei Delta V offrono un’esperienza musicale completa che si estende da un minimo di un’ora e mezza fino a due ore di esibizione. Gli show iniziano generalmente alle 21:00 per concludersi intorno alle 22:45, garantendo ai fan un’immersione totale nel repertorio della band.

La scelta di venue raccolte e club selezionati per questo tour anniversario non è casuale, ma pensata per creare un’atmosfera intima che permetta una connessione diretta con il pubblico. Durante le performance, i Delta V alternano sapientemente brani storici che hanno segnato la loro carriera trentennale con le nuove produzioni, offrendo così un equilibrio perfetto tra nostalgia e innovazione.

La possibile scaletta del tour commemorativo

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata confermata dalla band, è possibile fare delle previsioni basate sulle loro recenti esibizioni. I Delta V probabilmente includeranno i loro brani più iconici che hanno segnato la loro trentennale carriera musicale. Durante i concerti, che dureranno circa due ore, i fan potranno presumibilmente ascoltare hit come “Il primo giorno del mondo”, “Come un missile” e “La costruzione di un errore”.

Basandoci sulla scaletta delle loro ultime performance, ecco i brani che potrebbero essere proposti:

Il primo giorno del mondo

Come un missile

La costruzione di un errore

Domeniche di Agosto

30 anni

Gli aeroplani

Il mondo visto dallo spazio

Monument

Io sto bene

Il cielo che cambia colore

Sul filo

Via da qui

San Babila ore 20

Il mondo brucia

Al. C

Un’estate fa

Prendila così

Disturbano

Disubbidiente

L’inverno e le nuvole

Se telefonando

Il significato dietro Nazisti dell’Illinois

Il titolo del nuovo progetto dei Delta V è una citazione diretta dal cult movie “Blues Brothers” e rappresenta l’elemento cardine di questa celebrazione dei trent’anni di attività. Il singolo omonimo segna il ritorno in grande stile della band, con un sound rinnovato grazie alla formazione attuale.

Questo tour non è solo un evento nostalgico, ma una significativa riaffermazione della loro rilevanza nel panorama musicale italiano contemporaneo.

Foto copertina via Wikimedia Commons