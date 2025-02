Buttalo via di Mina: testo e significato

Buttalo via di Mina

Fa parte dell’album ‘Gassa d’amante’, uscito lo scorso novembre e contenente canzoni inedite, il brano “Buttalo via” di Mina, uno di quelli in collaborazione con giovani artisti delle nuove generazioni. Dopo “Un briciolo di allegria” con Blanco, e “Senza farmi male”, appartenente allo stesso disco, con Elisa, Mina ha scelto le parole di Francesco Gabbani, l’autore del testo. Mentre l’artista cremonese non appare in tv dal lontano 74, e non si esibisce in concerto dal 78, la sua fama continua ad essere forte più che mai. Ha all’attivo qualcosa come 72 album registrati in studio, 40 raccolte e 145 singoli. Ma torniamo al brano, ed approfondiamo quali sono il testo ed il significato di “Buttalo via”.

Il testo di Buttalo via di Mina

Questo, il testo del brano cantato da Mina.

Adesso che

Adesso che è impossibile

Che scivolino tutte via

Le abitudini

Che tracciano una scia

Sul tuo vivere instabile

Che punti fermi non ha

Sopra un’altalena

Che ora mena

E poi ti bacerà

È inutile intuire già

Il cambio di andamento

Se la parte buona è credere

Sia migliore il sapore

Di quello che ancora non c’è

Ti basta un soffio di vita

Chiuso in mano

Pronto da gettare lontano

Per sempre

Ovunque tu sia

Stringilo ancora

E curalo per ora

Fino a quando senti

Che è giunto il momento di buttarlo via

Buttalo via

Via, via, lontano

Via, via, via, via, via…

Sopra un’altalena

Che ora mena

E poi ti bacerà

È inutile intuire già

Il cambio di andamento

Se la parte buona è credere

Sia migliore il sapore

Di quello che ancora non c’è

Ti basta un soffio di vita

Chiuso in mano

Pronto da gettare lontano

Per sempre

Ovunque tu sia

Stringilo ancora

E curalo per ora

Fino a quando senti

Che è giunto il momento di buttarlo via

Buttalo via

Via, via, lontano

Via, via, via

Fino a quando senti

Che è giunto il momento di buttarlo via

Buttalo via

Via, via, lontano

Via, via, via

Il significato di Buttalo via di Mina

Il brano parla di quel momento in cui ci si rende conto che le abitudini, anche se rassicuranti, possono diventare delle catene. Il testo racconta di una vita instabile, senza punti fermi, come stare su un’altalena che oscilla tra momenti di incertezza e attimi di dolcezza: “Sopra un’altalena che ora mena e poi ti bacerà”. C’è un senso di accettazione nel lasciarsi andare, nel capire che a volte è meglio credere che il futuro riservi qualcosa di migliore, anche se ancora non esiste: “Se la parte buona è credere sia migliore il sapore di quello che ancora non c’è”. È un invito a non restare aggrappati al passato o alle illusioni, ma a trovare il coraggio di voltare pagina.

L’immagine del “soffio di vita chiuso in mano, pronto da gettare lontano per sempre”, è potentissima: è come se avessimo tra le dita qualcosa di fragile e prezioso, un frammento della nostra esistenza che prima abbiamo custodito con cura, ma che arriva il momento di lasciar andare. Ed è proprio questo il punto centrale del brano: quel momento in cui senti che è giunto il tempo di mollare la presa, di liberarti di ciò che non serve più: “Fino a quando senti che è giunto il momento di buttarlo via”. Il continuo ripetersi di “via, via, lontano” suona quasi come un mantra, un’esortazione a trovare la forza di lasciarsi alle spalle il passato. Non è detto che sia facile, ma è necessario per fare spazio a qualcosa di nuovo. Il brano trasmette una sensazione di malinconia, ma anche di liberazione. È un inno alla trasformazione, a quel momento in cui capisci che per andare avanti devi avere il coraggio di lasciare andare.

Foto copertina tratta dalla pagina Facebook di Mina