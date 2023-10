Calcutta torna protagonista della scena musicale con il singolo "2minuti" e l'album "Relax"

Calcutta torna finalmente a far parlare di sé grazie all’uscita del singolo “2minuti” e del nuovo album “Relax”, un momento molto atteso dai suoi numerosi fan visto che il suo ultimo album di inediti, “Evergreen”, risale a ben cinque anni fa. Il poliedrico cantautore originario di Latina è noto per la sua poetica sincera e schietta e “Relax” sembra confermare il suo status di artista indie di successo, con influenze pop e un sound carico di groove.

“Relax” sarà rilasciato in diverse versioni, tra cui il classico CD e due edizioni vinile: una in nero e l’altra in bianco, entrambe da 180 grammi. La tracklist dell’album è stata svelata in modo creativo su YouTube: Calcutta continua a raccontare la vita con autenticità, affrontando temi come la paura, i sogni, la malinconia e l’ironia.

Per promuovere il nuovo album, l’artista ha voluto attirare l’attenzione con un grande cartellone pubblicitario sulla facciata di un edificio della Darsena a Milano che recita: “Relax. Fate con calma.”

Il singolo “2minuti

“2minuti” è la prima traccia estratta da “Relax”. La canzone sembra raccontare qualcosa di inaspettato, un incontro evitato con una persona che in realtà desidera: forse un ex partner o un amore segreto a cui vorrebbe confessare i propri sentimenti. Questo momento scatena una serie di emozioni intense, compresa l’ansia, tanto da portare il protagonista a cercare di evitarlo a tutti i costi. In “2minuti” Calcutta esprime la complessità delle emozioni umane e l’idea che in soli due minuti tutto può cambiare, anche la percezione delle persone e delle situazioni.

La tracklist completa di “Relax”

Coro Giro con te Controtempo 2minuti Tutti Intermezzo3 SSD Solitudine Ghiaccioli Preoccuparmi Allegria

Il tour già completamente sold out

Il cantautore presenterà il suo nuovo progetto dal vivo in un tour nei palazzetti dello sport: i biglietti disponibili sono finiti in breve tempo, dando un ulteriore dimostrazione di quanto sia atteso il suo ritorno. Le date del tour includono:

30 novembre 2023 a Mantova, Pala Unical SOLD OUT

02 dicembre 2023 a Firenze, Nelson Mandela Forum SOLD OUT

03 dicembre 2023 a Bologna, Unipol Arena SOLD OUT

07 dicembre 2023 a Roma, Palazzo dello Sport SOLD OUT

08 dicembre 2023 a Roma, Palazzo dello Sport SOLD OUT

10 dicembre 2023 a Bari, Palaflorio SOLD OUT

12 dicembre 2023 a Napoli, Palapartenope SOLD OUT

14 dicembre 2023 a Padova, Kioene Arena SOLD OUT

16 dicembre 2023 a Torino, Pala Alpitour SOLD OUT

18 dicembre 2023 a Milano, Mediolanum Forum SOLD OUT

19 dicembre 2023 a Milano, Mediolanum Forum SOLD OUT

“Relax” promette di regalare emozioni forti e una colonna sonora per la vita quotidiana. Gli appassionati del cantautore latino possono finalmente rilassarsi e godersi di nuovo la sua straordinaria musica.