Caldo a settembre: gli obblighi del dirigente scolastico nella valutazione dei rischi

Le temperature elevate hanno smesso di essere un fenomeno confinato ai mesi estivi di luglio e agosto. Anche settembre, ormai alla vigilia della ripresa delle lezioni, può registrare condizioni climatiche che generano situazioni di disagio per studenti e personale. Nei casi più rilevanti, queste condizioni rappresentano rischi concreti per la salute e la sicurezza dei lavoratori all’interno degli edifici scolastici.

Il mutato quadro climatico impone alle istituzioni scolastiche di considerare il caldo non più come evento eccezionale, ma come evenienza prevedibile da inserire nel calendario operativo. Proprio nel momento in cui viene definito l’assetto organizzativo per il nuovo anno, i dirigenti devono contemplare scenari termici che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sull’erogazione del servizio educativo.

La transizione da emergenza imprevista a rischio da gestire con pianificazione strutturata richiede un cambio di prospettiva nella governance scolastica.

La posizione del dirigente scolastico come datore di lavoro

Il dirigente scolastico riveste, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, la qualifica di datore di lavoro ai fini della sicurezza. Questo ruolo istituzionale comporta l’obbligo di integrare nella valutazione dei rischi anche le condizioni microclimatiche che possono incidere sulla salute e sulla sicurezza del personale.

Il rischio caldo non costituisce una variabile da affrontare con soluzioni occasionali, bensì un elemento da includere nel documento di valutazione fin dalla fase di pianificazione.

La responsabilità del dirigente si estende alla predisposizione di misure organizzative adeguate, che devono essere formalizzate prima dell’avvio dell’anno scolastico. Ogni intervento tardivo, adottato soltanto al manifestarsi dell’emergenza, configura una carenza nell’esercizio della funzione datoriale e può esporre l’istituzione a rilievi da parte degli organi di controllo.

La gestione della sicurezza richiede metodo e tempestività, non improvvisazione.

L’organizzazione preventiva del servizio prima della ripresa

La gestione efficace del rischio caldo richiede un approccio preventivo strutturato, da implementare prima dell’avvio dell’anno scolastico. Il dirigente deve pianificare misure organizzative che garantiscano condizioni di sicurezza fin dal primo giorno di lezione, evitando di dover fronteggiare situazioni critiche quando l’emergenza è già manifesta.

Questa logica preventiva si traduce in interventi anticipati: verifica dei sistemi di ventilazione, predisposizione di protocolli per la gestione delle ondate di calore, organizzazione degli orari e degli spazi per ridurre l’esposizione prolungata a temperature elevate. La programmazione tempestiva consente di coordinare i diversi attori della comunità scolastica e di allocare le risorse disponibili in modo razionale.

L’alternativa, rappresentata da interventi improvvisati adottati solo quando le temperature raggiungono livelli critici, compromette la continuità didattica e può generare disagi per personale e studenti. La reazione tardiva riduce le opzioni disponibili e aumenta il rischio di soluzioni inefficaci o incomplete, trasformando una criticità prevedibile in un’emergenza operativa.

La checklist come supporto operativo

L’articolo originale indica la disponibilità di una checklist scaricabile, progettata per supportare il dirigente scolastico nelle verifiche preliminari alla ripresa delle lezioni. Uno strumento di questo tipo consente di tradurre gli obblighi normativi e organizzativi in controlli concreti, puntuali e tracciabili, riducendo il rischio di omissioni o sovrapposizioni.

Il formato strutturato della lista permette di affrontare tutte le voci critiche in sequenza logica, documentando le azioni svolte e facilitando eventuali verifiche successive da parte di organismi interni o esterni. La checklist diventa così garanzia di sistematicità, assicurando che ogni aspetto della gestione del caldo venga preso in considerazione tempestivamente e in modo completo, prima che l’emergenza si manifesti.