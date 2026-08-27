Emilia-Romagna, scuole aperte dal 31 agosto in 42 comuni: 8mila bambini tra attività e socialità

Dal 31 agosto al 14 settembre 2026, 42 comuni dell’Emilia-Romagna aprono straordinariamente alcune scuole primarie per attività mattutine rivolte a bambini tra 6 e 11 anni. La partecipazione è volontaria e gratuita: ogni famiglia sceglie se aderire in base alle proprie esigenze.

Il calendario scolastico ufficiale resta invariato, con l’inizio delle lezioni fissato al 15 settembre 2026. Non si tratta di anticipo didattico, ma di un set di attività non curricolari: laboratori creativi e manuali, sport, giochi strutturati, percorsi educativi e relazionali, proposte culturali e musicali.

L’obiettivo è costruire un “ponte morbido” tra le vacanze estive e il rientro in aula, favorendo socialità, benessere e abitudini graduali per evitare un passaggio brusco alla routine scolastica.

Le finalità della misura e le risorse stanziate

Le ultime settimane di agosto rappresentano un problema organizzativo per molte famiglie: i genitori rientrano al lavoro, i centri estivi chiudono o riducono drasticamente l’offerta, i nonni non sempre sono disponibili e le baby sitter o i campus privati comportano costi elevati.

La Regione Emilia-Romagna ha concepito il progetto “La scuola che parte insieme” per utilizzare la scuola come presidio educativo anche prima dell’avvio ufficiale delle lezioni, rispondendo così a un bisogno concreto di conciliazione vita-lavoro.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato offrire ai genitori un supporto pratico nella gestione dei figli, dall’altro garantire ai bambini un contesto sicuro, organizzato e stimolante in un periodo normalmente scoperto. Per la fase pilota sono stati stanziati 3 milioni di euro regionali.

Se i risultati saranno positivi, l’iniziativa potrebbe diventare un servizio strutturale già dal 2027/2028, con un investimento previsto di circa 10 milioni di euro all’anno e l’estensione a tutti i comuni che aderiranno. Questa scelta si inserisce in una strategia più ampia per rendere la scuola meno legata esclusivamente a voti e verifiche e più presente nella vita quotidiana delle famiglie, fungendo da strumento di sostegno alla genitorialità e di contrasto alla denatalità.

Le adesioni e le criticità emerse

La risposta delle famiglie è stata definita straordinaria: circa 8mila bambini hanno aderito alla fase iniziale del progetto. Per molti genitori il servizio rappresenta un supporto pratico nella gestione dei figli, un’alternativa gratuita ai servizi privati spesso troppo costosi e un modo per far riprendere ai bambini ritmi e relazioni prima del rientro ufficiale.

Non mancano però le critiche. Alcuni temono che la scuola venga vissuta come un semplice parcheggio dove lasciare i figli durante l’orario di lavoro, confondendo il ruolo educativo con la mera custodia.

Dall’altra parte gli operatori del turismo, soprattutto balneare, esprimono preoccupazione per il messaggio percepito: molti temono che passi l’idea di una riapertura anticipata delle scuole il 31 agosto, con conseguente taglio delle vacanze di inizio settembre e calo di presenze in hotel, stabilimenti balneari e attività commerciali legate al mare. Questa tensione si scontra con gli sforzi per la destagionalizzazione del turismo oltre agosto.

Gli effetti attesi per alunni e famiglie

Le due settimane di attività straordinarie possono generare impatti diversi a seconda dei profili familiari e delle caratteristiche di ciascun bambino.

Per gli alunni delle primarie, il periodo rappresenta un’opportunità di socialità dopo un’estate spesso frammentata, consentendo di riprendere gradualmente contatto con compagni e spazi conosciuti. Le attività proposte – sport, musica, laboratori creativi – si collocano in un registro più leggero rispetto alla didattica ordinaria, favorendo un rientro meno brusco e più orientato al benessere relazionale.

Tuttavia, per bambini che vivono la scuola con ansia o fatica, tornare nell’edificio scolastico già a fine agosto potrebbe essere percepito come un anticipo del rientro formale, generando stress nonostante l’assenza di lezioni curricolari. La volontarietà della partecipazione serve proprio a calibrare l’accesso in base alle esigenze individuali.

Dal punto di vista dei genitori, il servizio offre un aiuto concreto nella gestione dei turni lavorativi di fine agosto, evitando stravolgimenti organizzativi o il ricorso a soluzioni improvvisate. La gratuità costituisce un risparmio rispetto a baby sitter o campus privati, mentre la presenza di educatori qualificati garantisce contesti controllati e strutturati.

Per molte famiglie si tratta di un presidio educativo che interviene in un vuoto di offerta pubblica, integrando le esigenze di cura con quelle di socialità e sviluppo dei bambini.

Le ricadute territoriali e gli indicatori da seguire

La sperimentazione in 42 comuni rappresenta un banco di prova per valutare la sostenibilità del modello. Gli indicatori da monitorare includono i tassi di adesione delle famiglie, le reazioni di studenti, genitori e operatori educativi, oltre ai dati economici relativi sia ai servizi educativi sia al settore turistico.

La Regione utilizzerà questi risultati per decidere se trasformare il servizio in un’offerta strutturale a partire dal 2027/2028. Resta aperta la domanda sul bilanciamento tra una scuola più inclusiva anche d’estate e il possibile calo del fatturato turistico di settembre, un equilibrio che i dati della fase pilota dovranno chiarire con evidenze concrete e misurabili.