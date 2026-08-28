L'Università di Firenze accoglie 15 palestinesi: pubblicati i nomi di studenti e ricercatori

Il 26 agosto 2026 l’Università di Firenze ha pubblicato le graduatorie del progetto di accoglienza rivolto a studenti e ricercatori palestinesi. L’iniziativa prevede l’arrivo nel capoluogo toscano di 15 beneficiari complessivi: 10 studenti ammessi a frequentare percorsi di laurea presso l’ateneo e 5 ricercatori che potranno svolgere attività di ricerca nelle strutture universitarie fiorentine.

L’obiettivo dichiarato è garantire la prosecuzione degli studi e dell’attività accademica a coloro la cui formazione è stata interrotta dalla guerra. Il progetto consente quindi ai beneficiari di riprendere il proprio percorso formativo e di ricerca a Firenze, ricostruendo la continuità degli studi compromessa dal conflitto in corso.

Le graduatorie e il volume delle candidature: oltre 3mila richieste

L’Università di Firenze ha ricevuto oltre 3mila candidature per i 15 posti disponibili, un dato che evidenzia la forte pressione sulla selezione e il bisogno diffuso di opportunità formative tra giovani palestinesi.

Il numero delle richieste testimonia l’impatto della guerra sulla continuità dei percorsi accademici e riflette la domanda di accesso a strutture universitarie in grado di garantire prosecuzione degli studi e attività di ricerca. La sproporzione tra candidature e posti rende evidente la portata sistemica dell’interruzione formativa vissuta da migliaia di studenti e ricercatori.

Le misure di supporto previste: borse, alloggio, lingua e servizi

L’Università di Firenze ha definito un pacchetto integrato di sostegni per garantire ai 15 beneficiari le condizioni necessarie a costruire e proseguire il proprio percorso accademico in città. Il progetto prevede borse di studio, vitto e alloggio, e si estende a una serie di misure complementari pensate per favorire l’inserimento e la continuità formativa.

Tra i servizi inclusi figurano:

Corsi di lingua italiana, finalizzati a facilitare l’accesso ai contenuti disciplinari e all’interazione quotidiana

Supporto psicologico per affrontare l’impatto dell’interruzione della formazione e del trasferimento

Copertura sanitaria completa

Attività di tutoraggio per accompagnare studenti e ricercatori durante i rispettivi percorsi

Abbonamento ai trasporti locali per assicurare la mobilità sul territorio

L’ateneo sottolinea che l’accoglienza è intesa come impegno concreto, non limitato alla sola frequenza dei corsi o allo svolgimento delle attività di ricerca, ma esteso alla creazione di un ambiente abilitante sul piano materiale, linguistico e relazionale, funzionale alla piena partecipazione alla vita accademica e urbana.

La rete dei partner e i prossimi passi: verso il corridoio universitario e umanitario

L’iniziativa si fonda su una rete di collaborazione che coinvolge l’Università di Firenze, la Fondazione Il Cuore si scioglie, Unicoop Firenze, la Regione Toscana, la Comunità Islamica di Firenze e Toscana, il Centro Internazionale Studenti La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II.

La governance condivisa tra enti universitari, istituzioni pubbliche, organizzazioni del terzo settore e realtà territoriali garantisce il coordinamento delle fasi operative. Con la pubblicazione delle graduatorie si apre ora il percorso per l’attivazione di un corridoio universitario e umanitario, strumento necessario per consentire ai 15 beneficiari di raggiungere Firenze in condizioni di sicurezza e legalità. Il corridoio rappresenta il passaggio operativo che renderà effettivo il progetto di accoglienza e permetterà l’avvio delle attività accademiche.