Bocciatura illegittima, il Tar condanna liceo e ministero a risarcire 1.500 euro per danno morale

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emesso una pronuncia chiara e netta con la sentenza n. 13961/2026: quando una bocciatura risulta illegittima, le conseguenze per gli istituti scolastici vanno oltre il semplice annullamento del provvedimento.

Il giudice amministrativo ha stabilito che può scattare anche il risarcimento del danno morale subito dallo studente a causa della “sofferenza” provocata dall’atto illegittimo.

Nel caso specifico esaminato dal Tar di Roma, un liceo e il ministero dell’Istruzione sono stati condannati in solido a versare 1.500 euro a un ragazzo ingiustamente bocciato. Il risarcimento riconosciuto rappresenta il ristoro economico per il disagio psicologico patito a seguito di una valutazione che non ha rispettato le garanzie procedurali previste dalla normativa scolastica.

La decisione segna un punto importante: il danno morale viene riconosciuto come pregiudizio autonomo e risarcibile, distinto dall’annullamento formale dell’esito negativo. Non si tratta quindi solo di cancellare un voto errato, ma di compensare materialmente il pregiudizio non patrimoniale che lo studente ha effettivamente subito.

Il caso concreto: il Pdp non rispettato e l’effetto sull’esame

La bocciatura al centro della vicenda è stata determinata da prove d’esame che non hanno rispettato il piano didattico personalizzato (Pdp) dello studente. Il Pdp rappresenta uno strumento essenziale per garantire percorsi di apprendimento e valutazione adeguati alle esigenze individuali.

Secondo il Tar, il mancato rispetto di questo piano ha reso illegittima la valutazione finale. L’inosservanza delle misure previste dal Pdp durante le prove ha costituito il presupposto centrale della decisione dei giudici, che hanno riconosciuto come il contrasto tra i doveri della scuola e la pratica d’esame abbia leso i diritti dello studente.

La rimozione dell’esito negativo e il riconoscimento della sofferenza subita derivano direttamente da questa violazione accertata.

Le responsabilità di scuola e ministero: cosa comporta la condanna

La sentenza stabilisce una condanna solidale: liceo e Ministero dovranno versare allo studente 1.500 euro a titolo di risarcimento. L’importo riconosce il danno morale subito, legato alla sofferenza provocata dalla bocciatura illegittima.

Il Tar sottolinea che la tutela giudiziaria non si ferma all’annullamento dell’esito: quando una valutazione negativa risulta illegittima per violazione di norme procedurali, scatta anche il ristoro del pregiudizio non patrimoniale.

La pronuncia chiarisce che entrambe le istituzioni rispondono del danno arrecato. Il liceo aveva condotto le prove d’esame senza osservare le indicazioni contenute nel piano didattico personalizzato; il Ministero, in quanto vertice della catena di responsabilità amministrativa, condivide l’obbligo risarcitorio.

La decisione trasferisce alle scuole un messaggio operativo preciso: l’inosservanza degli strumenti di personalizzazione didattica può generare conseguenze economiche dirette, oltre alla rimozione dell’atto viziato. La condanna economica assume valore segnaletico per l’intero sistema educativo, rafforzando il principio che i diritti degli studenti con bisogni specifici devono essere concretamente garantiti in ogni fase della valutazione.

Le ricadute per studenti e famiglie: cosa imparare dal precedente

La sentenza del Tar offre un messaggio chiaro alla comunità scolastica: il rispetto del piano didattico personalizzato non è una formalità, ma un obbligo vincolante. Quando la scuola valuta uno studente senza applicare le misure previste dal Pdp, la bocciatura può essere annullata e il danno morale riconosciuto.

Il caso dimostra che le violazioni concrete trovano tutela: l’annullamento dell’esito illegittimo si accompagna al risarcimento di 1.500 euro, a carico sia del liceo che del Ministero. Per studenti e famiglie emerge l’importanza di verificare che le prove d’esame rispettino effettivamente gli strumenti compensativi e dispensativi concordati, elementi che garantiscono pari opportunità nel percorso valutativo.