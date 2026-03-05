Calendario scolastico, la proposta di Santanchè per destagionalizzare il turismo con gli school break

Durante il Forum internazionale del turismo, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha illustrato una proposta di revisione graduale del calendario scolastico italiano. L’iniziativa mira ad avvicinare il modello nazionale a quello adottato in altri Paesi europei, introducendo pause distribuite durante l’anno – i cosiddetti school break – per ridurre la forte concentrazione delle vacanze nel periodo estivo.

Secondo la ministra, l’attuale organizzazione del calendario rappresenta uno dei fattori che maggiormente condizionano la distribuzione dei flussi turistici. “Un allineamento graduale del calendario scolastico a modelli europei più moderni può favorire i flussi interni distribuiti. Il calendario scolastico è fondamentale per destagionalizzare”, ha dichiarato Santanchè nel corso dell’incontro.

L’obiettivo dichiarato è favorire una gestione più equilibrata della domanda turistica durante tutto l’anno, riducendo la pressione sulle destinazioni nei picchi stagionali.

Le reazioni del settore: il sostegno di Assoviaggi e Fto

La proposta di rimodulare il calendario scolastico ha trovato un riscontro positivo tra le principali associazioni del comparto turistico. Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi, ha definito l’intervento coerente con l’evoluzione della domanda turistica, sottolineando come l’attuale organizzazione delle vacanze scolastiche non rispecchi più le dinamiche del mercato.

Un adeguamento graduale del calendario, secondo Rebecchi, consentirebbe di distribuire meglio i flussi e gestire in modo più equilibrato la stagionalità del settore.

Anche Franco Gattinoni, presidente di Fto – Federazione turismo organizzato, ha espresso un giudizio favorevole. Il tema è stato sollevato più volte dagli operatori del settore. Una revisione del calendario scolastico permetterebbe di ridurre i picchi concentrati in poche settimane dell’anno, favorendo una distribuzione più ampia delle partenze.

Questo meccanismo potrebbe tradursi in costi di viaggio più contenuti, rendendo le vacanze più accessibili per studenti e famiglie.

I benefici attesi: flussi, prezzi e potere d’acquisto delle famiglie

Le associazioni del settore turistico individuano una serie di vantaggi concreti nella rimodulazione degli school break. Secondo Domenico Pellegrino, presidente di Aidit, una distribuzione più articolata delle pause scolastiche potrebbe innescare un circolo virtuoso su più fronti.

Tra gli effetti prospettati figura innanzitutto la destagionalizzazione dei flussi turistici, con una conseguente riduzione della pressione sulle destinazioni più esposte al fenomeno dell’overtourism. Una presenza turistica distribuita nell’arco dell’anno garantirebbe inoltre maggiore continuità operativa alle imprese del settore, favorendo economie di scala nella gestione delle attività.

Il nodo centrale riguarda però l’impatto economico per le famiglie: una modulazione più equilibrata dei prezzi, resa possibile dalla diversificazione delle partenze, consentirebbe di attenuare i picchi tariffari tipici dell’alta stagione. Questo meccanismo si tradurrebbe in un recupero di potere d’acquisto, rendendo le vacanze più accessibili per studenti e nuclei familiari che oggi concentrano la spesa turistica in poche settimane dell’anno.

Le criticità da valutare: vincoli scolastici, organizzazione familiare e coordinamento

L’eventuale revisione del calendario scolastico presenta diverse criticità potenziali che richiedono attenzione. Un primo nodo riguarda l’organizzazione del sistema scolastico: in Italia il calendario è definito a livello regionale e deve tenere conto di variabili differenti, tra cui esigenze didattiche, esami di Stato, disponibilità del personale e servizi collegati come mense e trasporti.

Un altro elemento critico riguarda l’organizzazione delle famiglie, che spesso pianificano ferie e attività lavorative proprio in base alle lunghe pause estive. Una maggiore frammentazione delle vacanze potrebbe quindi richiedere un adattamento anche da parte del mondo del lavoro, con ricadute sulla gestione dei permessi e sulla conciliazione tra tempi familiari e professionali.

C’è poi il tema della reale efficacia della misura. Una distribuzione più ampia delle pause scolastiche potrebbe favorire la destagionalizzazione, ma da sola potrebbe non essere sufficiente se non accompagnata da politiche coordinate su prezzi, trasporti e offerta turistica, in grado di rendere economicamente accessibili le vacanze anche nei periodi intermedi.