Call My Agent Italia: Elodie e Muccino tra le guest star della seconda stagione

Svelati i nomi delle guest star che arricchiranno il cast della seconda edizione di Call My Agent – Italia. La nuova stagione, firmata Sky Original e prodotta da Sky Studios in collaborazione con Palomar, farà il suo debutto nel 2024 e conterà sei episodi.

Dopo il successo della prima stagione, scritta da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, 7 donne e un mistero) con Federico Baccomo e Dario D’Amato e diretta da Luca Ribuoli (Speravo de morì prima, La mafia uccide solo d’estate), c’è grande attesa per il ritorno sul piccolo schermo di Call My Agent.

Le guest star della seconda stagione: Elodie e non solo

Se la prima stagione aveva superato le aspettative del pubblico grazie a un parterre di ospiti d’eccezione, che includeva nomi del calibro di Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino e Corrado Guzzanti, la seconda stagione si preannuncia altrettanto ricca di personaggi interessanti.

L’elenco delle guest star annunciato per i nuovi episodi è infatti impressionante. Tra i nuovi volti che daranno filo da torcere agli agenti della CMA ci saranno questa volta Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino, Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie e Sabrina Impacciatore.

Nei panni degli agenti dell’agenzia e dei loro assistenti, invece, ritroveremo tutti gli attori che ci hanno fatto affezionare alla serie. Vedremo ancora quindi Michele Di Mauro (Studio Battaglia e I delitti del BarLume), Sara Drago (La Grande Abbuffata), Maurizio Lastrico (America Latina, Fedeltà, Don Matteo), e Marzia Ubaldi (Suburra – La serie, L’allieva). Così come rivedremo i loro assistenti Monica, Pierpaolo e Camilla, interpretati rispettivamente da Sara Lazzaro (18 Regali, Volevo fare la rockstar), Francesco Russo (L’Amica Geniale) e Paola Buratto (Bang Bang Baby). Non poteva mancare anche la riconferma di Emanuela Fanelli, nel ruolo di Luana Pericoli, uno dei personaggi più amati della serie.

Cosa aspettarci dalla seconda stagione di Call My Agent

Le anticipazioni sulla seconda stagione di Call My Agent sono al momento scarse, ma alcuni eventi recenti hanno gettato luce su possibili sviluppi della trama.

Durante l’80ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la troupe di CMA ha creato un certo clamore. Lo scorso 7 settembre, in piena notte, il cast ha approfittato dell’ambientazione già allestita del Palazzo del Cinema, storica sede della Mostra, per girare alcune sequenze che hanno visto protagonista Maurizio Lastrico nei panni dell’agente Gabriele.

Pochi giorni prima di questo episodio, l’attrice Sabrina Impacciatore, recentemente candidata agli Emmy Award per “White Lotus”, è stata vista all’Hotel Excelsior in compagnia del direttore artistico della Mostra Alberto Barbera. Questo avvistamento ha alimentato i rumor secondo cui Impacciatore potrebbe assumere il ruolo di Madrina del Festival di Venezia nella prossima stagione della serie.

Con queste premesse, la nuova stagione promette di essere ricca di colpi di scena e di consolidare Call My Agent come uno dei pilastri della programmazione Sky. L’attesa per le nuove puntate è palpabile, e i fan sono ansiosi di scoprire le sorprese che li attendono.