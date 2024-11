Carmen Consoli torna in tour nel 2025: date, biglietti e scaletta

Carmen Consoli ha ufficializzato il suo ritorno sulle scene con un tour che toccherà i principali teatri italiani a partire dal mese di ottobre 2025. La scelta della location, il palcoscenico teatrale, non è casuale: la cantautrice ha infatti dichiarato che questo tour sarà un’occasione per approfondire il dialogo artistico e culturale con i suoi fan.

La cornice intima e suggestiva dei teatri sarà il luogo ideale per portare in scena nuove interpretazioni dei brani più amati del suo repertorio, senza però tradire la sua essenza musicale. Carmen Consoli ha da sempre costruito il proprio stile fondendo diversi generi musicali, dalle sonorità popolari al blues, dal rock anni ’70 fino alle influenze indie degli anni ’90. Il percorso di ricerca e sperimentazione sonora che ha caratterizzato la sua carriera sarà al centro delle esibizioni dal vivo in un’esperienza fedele al carattere autentico della sua musica.

Il tour teatrale di Carmen Consoli partirà da Torino il 22 ottobre e attraverserà tutta Italia per concludersi a Roma il 29 dicembre 2025. Tra i luoghi scelti ci sono teatri iconici come il Teatro Arcimboldi di Milano, il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo e il Teatro Massimo di Cagliari.

Ecco l’elenco completo delle date:

– Ottobre:

– 22 ottobre: Teatro Colosseo, Torino

– 23 ottobre: Teatro Colosseo, Torino

– 24 ottobre: Teatro Verdi, Genova

– 25 ottobre: LAC, Lugano

– 28 ottobre: Auditorium Santa Chiara, Trento

– 29 ottobre: Teatro Duse, Bologna

– 30 ottobre: Teatro Duse, Bologna

– Novembre:

– 3 novembre: Teatro Verdi, Firenze

– 4 novembre: Teatro Verdi, Firenze

– 6 novembre: Teatro Arcimboldi, Milano

– 7 novembre: Teatro Arcimboldi, Milano

– 11 novembre: Teatro Regio, Parma

– 12 novembre: Gran Teatro Geox, Padova

– 13 novembre: Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Udine

– 16 novembre: Teatro Politeama Garibaldi, Palermo

– 17 novembre: Teatro Politeama Garibaldi, Palermo

– 19 novembre: Teatro Metropolitan, Catania

– 20 novembre: Teatro Metropolitan, Catania

– 27 novembre: Teatro Diego Fabbri, Forlì

– 28 novembre: Teatro Ventidio Basso, Ascoli Piceno

– 29 novembre: Teatro Massimo, Pescara

– Dicembre:

– 1 dicembre: Teatro Augusteo, Napoli

– 5 dicembre: Teatro Rendano, Cosenza

– 6 dicembre: Teatro Team, Bari

– 18 dicembre: Teatro Massimo, Cagliari

– 19 dicembre: Teatro Massimo, Cagliari

– 28 dicembre: A.P.D.M. Ennio Morricone, Roma

– 29 dicembre: A.P.D.M. Ennio Morricone, Roma

I biglietti saranno disponibili a partire da oggi sul sito ufficiale TicketOne e nei punti vendita convenzionati. L’organizzazione e la produzione del tour sono affidate a OTR Live, che promette un’esperienza di altissimo livello per i fan.

La scaletta dei concerti di Carmen Consoli nel 2025

Sebbene la scaletta ufficiale non sia stata ancora divulgata, è probabile che la cantautrice catanese riproponga alcuni dei suoi successi più iconici come “Parole di burro”, “L’ultimo bacio” e “Confusa e felice”. Non si esclude, inoltre, l’inserimento di inediti che potrebbero far parte di un nuovo progetto discografico in arrivo prima dell’inizio del tour.

In base ai suoi recenti live, ecco una possibile anticipazione della scaletta:

Masino Per niente stanca Fiori d’arancio Mio zio Parole di burro Blunotte Confusa e felice Amore di plastica In bianco e nero Venere

Il tour si preannuncia come un viaggio emotivo e artistico attraverso le varie sfumature della carriera di Carmen Consoli, una delle cantautrici più amate e rispettate del panorama musicale italiano. Con questo ritorno ai teatri, l’artista intende consolidare il legame con il suo pubblico, offrendo una dimensione più intima e personale della sua musica in un appuntamento imperdibile per i fan di vecchia data e per chi vuole riscoprire l’anima profonda della cantautrice catanese.