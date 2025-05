Torna Little Simz: tutto sul Tour 2025

I live di Little Simz seguono una programmazione precisa che garantisce un’esperienza concentrata e senza dispersioni. La performance dell’artista si estende per circa 90 minuti, un formato che permette di presentare un repertorio sostanzioso mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Gli show iniziano puntualmente alle 21:30 e terminano intorno alle 22:50, una fascia oraria ideale per gli studenti che possono così godersi l’intero spettacolo senza compromettere gli impegni del giorno successivo. Questa pianificazione temporale studiata contribuisce a creare un’atmosfera elettrizzante, dove ogni minuto sul palco viene sfruttato per offrire un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

La venue italiana: l’appuntamento all’Alcatraz di Milano

Il tour di Little Simz farà tappa in Italia con un unico imperdibile appuntamento il 25 settembre 2025 presso l’Alcatraz di Milano. Questo storico locale milanese, punto di riferimento per la musica live nazionale e internazionale, offrirà la cornice ideale per esaltare l’energia e l’intensità della performance dell’artista britannica.

La scelta di questa venue, particolarmente amata dal pubblico giovane e universitario, conferma l’attenzione della cantante nel selezionare location capaci di creare un’atmosfera intima nonostante l’ampiezza. I biglietti per lo spettacolo sono attualmente disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati, con diverse fasce di prezzo accessibili anche al budget studentesco.

La scaletta in scena: un viaggio tra emozioni e ritmi

La performance di Little Simz si snoda attraverso un percorso musicale accuratamente orchestrato. Brani come “Silhouette” e “No Mercy” aprono lo show, mentre pezzi intensi come “I Love You, I Hate You” e “Introvert” portano profondità emotiva.

L’artista alterna sapientemente momenti energici con “101 FM” e “Venom” a passaggi più riflessivi come “Mood Swings”, culminando nell’esplosiva “Gorilla” che chiude il concerto tra applausi entusiasti.

Scaletta 2024

Silhouette

No Merci

I Love You, I Hate You

X

Heart on Fire

Introvert

101 FM

Venom

Mood Swings

Fever

SOS

Flood

Point and Kill

Selfish

Woman

Gorilla

Foto copertina via Wikimedia Commons, Frank Schwichtenberg