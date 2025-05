Concerti Joan Thiele 2025: date, biglietti e scaletta

Dopo aver conquistato il palco dell’Ariston con il brano “Eco”, Joan Thiele si prepara a portare la sua musica in giro per l’Italia con un tour estivo che prenderà il via a maggio 2025. L’artista italo-svizzera ha organizzato una serie di concerti per presentare al pubblico il suo nuovo album “Joanita”, un lavoro che promette di rivelare nuove sfumature del suo universo musicale.

I fan avranno l’opportunità di ascoltare dal vivo sia i brani che hanno segnato il percorso artistico di Joan, sia le nuove composizioni che caratterizzano questo ultimo capitolo della sua carriera. Per chi sta pianificando di partecipare, è bene sapere che i concerti di Joan Thiele hanno una durata media di un’ora e mezza, con inizio generalmente fissato alle 21.00 e conclusione intorno alle 22.30, offrendo un’esperienza musicale completa e coinvolgente.

Il calendario completo degli appuntamenti dal vivo

L’itinerario del tour estivo di Joan Thiele si preannuncia ricco e variegato, toccando numerose città italiane e alcuni dei festival più importanti del panorama musicale nazionale:

Sabato 24 maggio – MILANO – MI AMI FESTIVAL

Giovedì 5 giugno – CAGLIARI – ATENEIKA

Martedì 10 giugno – JESOLO – AQUA FESTIVAL – acoustic live

Sabato 21 giugno – OIRA (VB) – TONES OF THE STONES

Venerdì 27 giugno – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

Sabato 28 giugno – VICENZA – LUMEN FESTIVAL

Mercoledì 2 luglio – CARPI (MO) – MUNDUS FESTIVAL

Mercoledì 9 luglio – AREZZO – MEN/GO FESTIVAL

Giovedì 10 luglio – ANCONA – SPILLA

Lunedì 14 luglio – TREVISO – SUONI DI MARCA

Sabato 19 luglio – SASSARI – ABBABULA FESTIVAL

Domenica 20 luglio – ROMA – SPAGHETTI FESTIVAL

Venerdì 25 luglio – ASSISI (PG) – RIVEROCK FESTIVAL

Sabato 26 luglio – MONTOPOLI VAL D’ARNO (PI) – MUSICASTRADA FESTIVAL

Venerdì 1 agosto – PORTO SANTO STEFANO (GR) – YOUTH ARGENTARIO

Sabato 9 agosto – SILVI MARINA (TE) – DIORAMA FESTIVAL

Domenica 10 agosto – ROCCADASPIDE (SA) – FESTIVAL DELL’ASPIDE

Lunedì 11 agosto – MILAZZO (ME) – MISH MASH FESTIVAL

Mercoledì 13 agosto – LAMEZIA TERME (CZ) – COLOR FEST

Giovedì 14 agosto – LOCOROTONDO (BA) – LOCUS FESTIVAL

Sabato 23 agosto – CESENA – ACIELOAPERTO

Sabato 6 settembre – CREMONA – TRF LIVE SOTTO IL TORRAZZO

Domenica 14 settembre – TRENTO – POPLAR FESTIVAL

La probabile scaletta dei concerti

Benché la scaletta ufficiale del tour 2025 di Joan Thiele non sia ancora stata rivelata, possiamo fare alcune ipotesi basandoci sui suoi spettacoli precedenti. Nel tour del 2022, l’artista italo-colombiana ha proposto un repertorio variegato che comprendeva brani come “Puta”, “Sotto la pelle” e “Tuta blu”, alternati da momenti più intimi come “Interlude”.

Altri pezzi molto apprezzati nelle performance passate includono “Cinema”, “Le vacanze” e “Futuro Wow”, oltre alle emozionanti “Senza fiato” ed “Errori”. A questi brani storici, si aggiungeranno sicuramente le tracce del nuovo album “Joanita” e l’atteso singolo “Eco”, con cui Joan ha partecipato al Festival di Sanremo 2025. La versatilità dell’artista garantirà un’esperienza live coinvolgente, in grado di spaziare tra diverse atmosfere sonore.

Scaletta 2022

Puta

Sotto la pelle

Tuta blu

Interlude

Cinema

Le vacanze

Futuro Wow

Senza fiato

Errori

L’universo musicale di Joan Thiele tra contaminazioni e sperimentazioni

L’artista italo-svizzera con radici colombiane porta sul palco un bagaglio culturale che si traduce in sonorità uniche. Il suo stile fonde indie-pop, elettronica e ritmi latini, creando un’identità musicale distintiva e riconoscibile. “Joanita”, il suo nuovo album, rappresenta un’evoluzione naturale del suo percorso artistico, mentre la partecipazione a Sanremo con “Eco” ha segnato un punto di svolta nella sua carriera. I live di Joan Thiele colpiscono per intensità emotiva e atmosfera coinvolgente.

I biglietti disponibili per gli show dal vivo

I biglietti per assistere agli spettacoli di Joan Thiele durante il tour 2025 sono acquistabili attraverso i principali circuiti di prevendita online come TicketOne, TicketMaster e Vivaticket. È importante notare che gran parte degli appuntamenti sono inseriti all’interno di festival musicali, per i quali il biglietto acquistato consente l’accesso all’intero evento con la possibilità di assistere alle esibizioni di più artisti presenti in lineup.

Per conoscere i dettagli specifici su prezzi e disponibilità, è consigliabile visitare il sito ufficiale dell’artista o dei singoli festival coinvolti. I costi variano considerevolmente in base alla location, alla tipologia di evento e alla soluzione scelta (posto unico, tribuna o altri settori disponibili). Gli esperti consigliano di procedere all’acquisto con largo anticipo, specialmente per i festival più rinomati come MI AMI, Locus Festival o Color Fest, dove i biglietti tendono ad esaurirsi rapidamente.

Foto copertina via Wikimedia Commons