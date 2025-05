Concerti White Lies 2026: date, biglietti e scaletta

La celebre band indie rock britannica torna ad esibirsi nel nostro paese con un attesissimo concerto previsto per l’inizio del 2026. I White Lies, noti per il loro sound caratteristico che fonde elementi post-punk e dark wave, porteranno sul palco italiano le loro atmosfere cupe e coinvolgenti che hanno conquistato fan in tutto il mondo.

L’appuntamento milanese rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati del gruppo formatosi a Londra nel 2007, che potranno ascoltare dal vivo sia i grandi successi che hanno segnato la carriera della band, come “Death” e “To Lose My Life”, sia eventuale nuovo materiale discografico.

Il concerto dei White Lies promette di regalare un’esperienza musicale intensa, con una durata prevista di circa un’ora e mezza. Lo spettacolo inizierà alle 21:00, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nelle sonorità potenti e nelle liriche introspettive che hanno reso il trio londinese uno dei nomi di punta della scena indie rock contemporanea.

Il 6 febbraio 2026 i Magazzini Generali di Milano ospiteranno l’unica tappa italiana finora confermata del tour dei White Lies. La band britannica, dopo il successo dei precedenti concerti nel nostro paese, ha scelto il capoluogo lombardo come punto di riferimento per i fan italiani.

Al momento non sono state annunciate ulteriori date sul territorio nazionale, ma gli organizzatori non escludono la possibilità di aggiungere nuovi appuntamenti in base alla risposta del pubblico e alla rapidità con cui verranno venduti i biglietti. Questo concerto milanese si inserisce in un più ampio calendario di esibizioni che vedrà la formazione inglese esibirsi sui palchi di diverse città europee durante il loro tour internazionale del 2026.

I biglietti: come acquistarli sui canali ufficiali

I biglietti per l’unica data italiana del tour dei White Lies sono già disponibili per l’acquisto. Gli appassionati possono procurarsi i tagliandi attraverso i canali ufficiali di vendita, primo fra tutti Ticketone, la piattaforma online che rappresenta il principale punto di riferimento per gli eventi musicali nel nostro paese. In alternativa, è possibile rivolgersi ai numerosi punti vendita fisici autorizzati presenti sul territorio nazionale.

Per procedere all’acquisto online, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Ticketone, cercare l’evento dei White Lies in programma il 6 febbraio 2026 ai Magazzini Generali di Milano e seguire la procedura guidata. Data la notevole popolarità della band britannica e l’unicità della data italiana, è fortemente consigliato non attendere troppo per assicurarsi il proprio posto, evitando così il rischio di trovare i biglietti esauriti con l’avvicinarsi dell’evento.

La struttura della serata: quanto dura lo spettacolo dei White Lies

I concerti dei White Lies seguono una formula consolidata con una durata complessiva di poco più di un’ora e mezza. Per la data milanese ai Magazzini Generali, l’inizio dello show è previsto alle ore 21:00, con conclusione attorno alle 22:30. La band britannica è nota per la meticolosa organizzazione dei propri live, alternando sapientemente momenti di alta energia con brani più distesi e atmosferici, creando un’esperienza sonora completa.

Per godersi appieno l’evento senza stress, è consigliabile arrivare alla location almeno un’ora prima dell’inizio del concerto, così da evitare le code all’ingresso che tendono a formarsi all’ultimo momento, soprattutto considerando la popolarità della band e l’affluenza prevista per questo atteso ritorno in Italia.

La possibile scaletta per una serata indimenticabile

I fan dei White Lies possono aspettarsi una performance ricca di emozioni con una scaletta che attraversa l’intera discografia della band. Secondo le anticipazioni, il concerto includerà i brani iconici come:

“Big TV”

“There Goes Our Love Again”

“First Time Caller”

“Mother Tongue”

“Getting Even”

“Change”

“Be Your Man”

“Tricky To Love”

“Heaven Wait”

“Goldmine”

“Farewell to the Fairground”

“Is My Love Enough”

“Tokyo”

“Turn the Bells”

“Bigger Than Us”

“Hold Back Your Love”

“I Don’t Want to Go to Mars”

“Hurt My Heart”

“To Lose My Life”

“Death”

Il repertorio dei White Lies: tra brani iconici e sperimentazioni sonore

I White Lies portano sempre sul palco i loro brani più iconici come “Death” e “To Lose My Life”, vere pietre miliari del loro percorso artistico. La band britannica potrebbe inserire anche nuove composizioni, arricchendo la performance. Il loro stile inconfondibile fonde elementi post-punk con sonorità indie rock dai toni cupi e atmosferici.

Nel corso degli anni, il sound del gruppo ha mantenuto la sua identità distintiva pur evolvendo verso arrangiamenti più complessi e strutture sonore più elaborate.

Foto copertina via Wikimedia Commons, Drew de F Fawkes