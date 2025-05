Concerti Metallica 2026: date, biglietti e scaletta

I Metallica faranno tappa in Italia con un’unica data imperdibile prevista per mercoledì 3 giugno 2026 presso lo Stadio Dall’Ara di Bologna. L’evento si inserisce nel monumentale “M72 World Tour” che sta conquistando il pubblico mondiale con numeri da record, totalizzando oltre 4 milioni di spettatori tra il 2023 e il 2024.

L’attesa per rivedere la band sul suolo italiano è particolarmente sentita considerando che l’ultima apparizione di James Hetfield e compagni risale al maggio 2024, quando si esibirono a Milano. Il concerto bolognese rappresenta quindi un’occasione unica per tutti i fan che non sono riusciti a partecipare alla tournée precedente.

Ad arricchire ulteriormente la serata, il pubblico potrà godere delle performance di due gruppi di apertura d’eccezione: i francesi Gojira e gli americani Knocked Loose, a conferma dell’altissimo livello dell’evento. La scelta di Bologna come unica tappa italiana sottolinea l’importanza della città nel panorama dei grandi concerti internazionali, capace di ospitare uno degli show più attesi dell’anno.

I biglietti in vendita e l’impegno benefico

La caccia ai biglietti per il concerto dei Metallica a Bologna inizierà ufficialmente con la vendita generale su Ticketone dalle ore 10:00 di venerdì 30 maggio 2025. Per chi non vuole rischiare di perdere l’opportunità, sono previste due interessanti opzioni di prevendita: i possessori di carta Mastercard potranno accedere ai ticket con priorità dalle 10:00 di mercoledì 28 maggio fino alle 10:00 del giorno successivo, mentre gli iscritti a My Live Nation avranno accesso privilegiato dalle 10:00 di giovedì 29 maggio 2025.

Fedeli alla loro tradizione di impegno sociale, i Metallica hanno confermato che una parte del ricavato della vendita biglietti sarà destinata ad associazioni locali, sostenute dalla All Within My Hands, la fondazione benefica fondata dalla band nel 2017 che opera in diversi ambiti solidali.

La possibile scaletta del concerto bolognese

Sebbene la scaletta ufficiale del concerto di Bologna non sia ancora stata rilasciata, i fan possono aspettarsi una selezione esplosiva dei classici più amati insieme ai brani recenti. La band guidata da James Hetfield probabilmente includerà iconici pezzi come “Whiplash” e “For Whom the Bell Tolls”, accanto a “The Memory Remains” e “Of Wolf and Man”.

Dal loro ultimo album potrebbero essere proposti “Lux Æterna” e “Too Far Gone?”, mentre non mancheranno sicuramente pietre miliari come “Fade to Black”, “Shadows Follow” e “Orion”. La parte finale dello show potrebbe concentrarsi su hit leggendarie come “Nothing Else Matters”, “Sad but True” e “The Day That Never Comes”.

A chiudere il concerto, quasi certamente, arriverebbero i pezzi più energici come “Hardwired”, “Fuel”, l’intramontabile “Seek & Destroy” e l’immancabile “Master of Puppets”, brano che ha segnato intere generazioni di metallari.

L’ultimo capolavoro della band: significato e profondità

L’ultima fatica in studio dei Metallica s’intitola 72 Seasons, pubblicato il 14 aprile 2023. Un album dal significato profondo, come spiegato dallo stesso frontman James Hetfield: “I primi 18 anni della nostra vita che formano il nostro vero o falso io. Il concetto che ci è stato detto di chi siamo dai nostri genitori. Un possibile incasellamento intorno a che tipo di personalità siamo”.

Una riflessione introspettiva sulle credenze fondamentali che plasmano la percezione che abbiamo del mondo. Questa raccolta rappresenta un’evoluzione significativa del sound della band e molti dei suoi brani, come Lux Æterna e Shadows Follow, sono ormai parte integrante del repertorio live più recente del gruppo, quindi presumibilmente presenti anche nella performance bolognese.

La leggenda che ha portato il metal alle masse

Formatisi a Los Angeles nel 1981, i Metallica rappresentano una delle più influenti realtà musicali degli ultimi quarant’anni. La band capitanata da James Hetfield ha saputo conquistare un posto d’onore nella storia del rock, trasformando un genere inizialmente di nicchia come l’heavy metal in un fenomeno di portata globale.

La loro carriera è costellata di album iconici che hanno ridefinito i confini del genere, permettendo loro di accumulare milioni di fan in ogni angolo del pianeta. Nonostante i numerosi cambiamenti nella formazione e le sfide personali affrontate dai membri, i Metallica hanno mantenuto intatta la loro rilevanza culturale, diventando un punto di riferimento per generazioni di musicisti e appassionati.

Il loro impatto va ben oltre i confini dell’heavy metal, avendo contribuito a plasmare l’intera industria musicale contemporanea e lasciando un’impronta indelebile nel panorama culturale mondiale.

