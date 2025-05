Concerti MACE 2026: date, biglietti e scaletta

MACE, noto producer e beatmaker italiano, ha recentemente annunciato un attesissimo evento che lo vedrà protagonista al Forum di Assago nel 2026. Simone Benussi, questo il suo vero nome, si prepara a portare sul palco il suo universo sonoro fatto di contaminazioni tra hip hop, elettronica e sperimentazioni musicali, promettendo uno spettacolo immersivo per i suoi fan.

L’appuntamento al Forum rappresenta una nuova importante tappa nella carriera dell’artista milanese, che ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto grazie alla sua capacità di fondere generi diversi e creare atmosfere uniche. Il concerto, della durata prevista di circa due ore e mezza, offrirà ai presenti un’esperienza sonora completa, caratteristica dei live di MACE.

L’evento si preannuncia ricco di emozioni e sorprese, con la possibile presenza di ospiti speciali che potrebbero affiancare il producer sul palco, come già avvenuto nelle sue precedenti esibizioni. I fan potranno immergersi nel mondo creativo di uno dei produttori più innovativi della scena musicale italiana contemporanea.

La data unica del grande evento

L’appuntamento con MACE è fissato in un’unica data che si preannuncia imperdibile per tutti i fan del producer milanese:

30 aprile 2026 | Milano, Unipol Forum

Questo evento rappresenta un importante traguardo nella carriera dell’artista, che per la prima volta si esibirà in una location di tale prestigio dopo aver già conquistato il Forum nel 2024.

I biglietti: dove acquistare e disponibilità attuale

I biglietti per assistere all’atteso concerto di MACE all’Unipol Forum di Milano sono già disponibili all’acquisto. Tutti i fan del producer milanese possono assicurarsi un posto tramite la piattaforma ufficiale Ticketone, il canale autorizzato per la vendita dei tagliandi dell’evento.

Considerando il crescente seguito dell’artista e il successo dei suoi precedenti live, è consigliabile procedere all’acquisto con anticipo. L’unica data finora annunciata potrebbe infatti registrare un rapido esaurimento dei posti, specialmente per i settori più ambiti.

La possibile scaletta: tra classici e novità

Sebbene la scaletta ufficiale del concerto del 2026 non sia ancora stata annunciata, possiamo fare riferimento ai precedenti live di MACE per immaginare quali brani potrebbero essere eseguiti. Ecco una possibile scaletta basata sul concerto tenuto al Forum nel 2024:

Intro

Dio non è sordo ft IZI

Ragazzi della nebbia

Top Boy

Viaggio contro la paura ft Gemitaiz + Joan Thiele

Mentre il mondo esplode ft Marco Castello + Ele A

Ruggine ft Chiello + Coez

Nuovo me ft Iako

Colpa tua ft Venerus

Ossigeno ft Venerus

Love Anthem ft Venerus

Dal tramonto all’alba ft Venerus + Gemitaiz

Candyman ft Gemitaiz

Fuoco di paglia ft Marco Mengoni + Gemitaiz & Frah Quintale

La guerra ft Frah Quintale + Venerus

Non mi riconosco ft centomilacarie

Praise the Lord

Buonanotte ft Franco126

Tutto Fuori Controllo ft IZI + Franco126

La Cupola

Ayahuasca ft Colapesce + Chiello

Solo un uomo ft Alrea

Lumiere ft Izi

Meteore ft Izi

Chic ft Izi

Intro Suite

Hallucination

Impeto

Strano Deserto ft Cosmo

Non vivo più sulla terra ft Venerus

Espansione

La canzone nostra ft Blanco

MACE potrebbe anche includere brani dalla sua performance del 2022, che comprendeva:

Risveglio

Moto perpetuo

Attitude

Yo Vogue VIP

Acido

Do You Remember

Impeto

Work It Out

Espansione

Non vivo più sulla terra

L’esperienza dei live: quanto durano i concerti di MACE

I concerti di MACE sono rinomati per la loro durata generosa e l’intensità delle performance. Gli show del producer milanese possono estendersi fino a tre ore, offrendo al pubblico un’immersione totale nel suo universo sonoro. Per l’evento del 2026 al Forum, è ragionevole aspettarsi una durata di circa due ore e mezza, con inizio previsto alle 21:00 e conclusione intorno alle 23:30.

Le esibizioni di MACE si distinguono per la capacità di fondere elementi elettronici con sonorità hip hop, creando un’atmosfera ipnotica che mantiene alta l’energia del pubblico dall’inizio alla fine, nonostante la lunga durata dello spettacolo.

Il percorso di un innovatore: dagli esordi al successo

Simone Benussi, in arte MACE, è un beatmaker, disc jockey e produttore discografico italiano nato a Milano nel 1982. La sua carriera musicale prende il via nel 2002 come dj nella scena hip hop underground, evolvendosi rapidamente verso la produzione. Nel 2004 pubblica il suo primo progetto ufficiale, “Mace Mixtape Vol. 1”, che ottiene immediati consensi negli ambienti underground italiani.

Nel 2006 compie un passo importante fondando l’etichetta discografica SUSHI RECORDS insieme al rapper Ghemon, creando uno spazio per sviluppare la propria visione artistica. La svolta arriva nel 2008 quando produce “The Dark Side of the Moon”, mixtape che contribuisce in modo determinante al lancio della carriera di Salmo, oggi tra i più influenti rapper italiani.

Il 2012 segna l’uscita del suo primo album in studio, “Low Life”, che vede la partecipazione di nomi di spicco come Fabri Fibra, Guè Pequeno e Marracash. L’anno successivo consolida la sua reputazione producendo “Il mio primo disco da grande” dei Club Dogo, progetto che conquista la vetta della classifica FIMI.

Dopo la pubblicazione di “Tentazioni” nel 2017, MACE compie una significativa evoluzione artistica con “OBE” nel 2020, album che esplora territori sonori nuovi tra elettronica e pop, collaborando con artisti del calibro di Blanco, Salmo, Madame e Colapesce. Il suo percorso di sperimentazione continua lo ha portato nel 2024 a conquistare per la prima volta il prestigioso palco del Forum di Assago.

Foto copertina via Facebook MACE