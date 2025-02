Carnevale di Viareggio 2025: date, programma e biglietti

Quali sono le date del Carnevale di Viareggio 2025? La 152ª edizione di questo evento si terrà dall’8 febbraio al 4 marzo 2025. Il Carnevale prevede sei sfilate di carri mascherati sui Viali a Mare. Durante la sfilata finale del 4 marzo, verranno invece annunciati i vincitori dei carri e delle maschere. Andiamo a scoprire più da vicino il programma completo del Carnevale di Viareggio 2025!

Programma del Carnevale di Viareggio

Il Carnevale di Viareggio è iniziato sabato 8 febbraio con la prima sfilata mascherata, seguita da uno spettacolo pirotecnico. Nel pomeriggio c’è stato anche il concerto di Cristina D’Avena a Piazza Mazzini.

In totale, durante il Carnevale di Viareggio 2025 ci saranno sei sfilate mascherate, alcune di giorno e altre di sera:

8 febbraio alle ore 17:00

16 febbraio alle ore 15:00

22 febbraio alle ore 17:00

27 febbraio alle ore 18:00

2 marzo alle ore 15:00

4 marzo alle ore 15:00

Il 4 marzo si svolgerà la sfilata mascherata finale alle ore 15:00, seguita dall’annuncio dei vincitori e da uno spettacolo pirotecnico in Piazza Mazzini.

Il Carnevale di Viareggio comprende sfilate, feste notturne, fuochi d’artificio, spettacoli teatrali ed eventi gastronomici. Nei fine settimana si terranno feste di quartiere con musica, attrazioni e piatti tradizionali viareggini.

Il Carnevale include 29 opere allegoriche suddivise in carri di prima e seconda categoria, maschere di gruppo e maschere singole. I carri del Carnevale di Viareggio spesso rappresentano temi di attualità con l’intento di intrattenere e stimolare la riflessione; quest’anno, Jacopo Allegrucci, vincitore con i suoi carri nel 2022, 2023 e 2024, presenterà un’opera sulla diversità.

Biglietti del Carnevale di Viareggio 2025

I biglietti per il Carnevale di Viareggio possono essere acquistati online o presso le biglietterie fisiche alla Cittadella del Carnevale, situata in Via Santa Maria Goretti. Le biglietterie sono aperte nei giorni delle sfilate dalle ore 9:00 in poi.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

Biglietto singolo Corso Mascherato: a partire da €16,50

Posto numerato in tribuna: a partire da €45

Sfilata del Giovedì Grasso (27 febbraio): €15; supplemento tribuna a partire da €25

Biglietti per gruppi: €18,50 (minimo 25 persone, un ingresso gratuito ogni 25 persone)

Bambini fino a 1,20 metri di altezza: gratuito

Un abbonamento per tutte e sei le sfilate mascherate costa €50. Con l’abbonamento, si ottengono €25 di sconto nei negozi Conad in Versilia, sotto forma di cinque voucher da €5. Ogni voucher può essere utilizzato con una spesa minima di €30, uno a settimana dal 9 febbraio al 16 marzo 2025.