Concerti One Republic nel 2025_ Date, Biglietti e Scaletta

Gli OneRepublic, band pop rock di fama mondiale nominata ai GRAMMY®, hanno annunciato il loro ritorno in Europa con il tour “Escape to Europe” del 2025, un evento di rilevanza internazionale che segna una tappa fondamentale nel panorama musicale contemporaneo.

Il tour prenderà il via il 18 settembre 2025 alla 3Arena di Dublino e si svilupperà attraverso 27 arene nelle principali capitali europee, includendo metropoli come Londra, Parigi e Berlino, per concludersi a Lisbona nel novembre 2025. La tournée rappresenta uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, consolidando la posizione della band nel mercato europeo.

Ad accompagnare gli OneRepublic sarà l’ospite speciale Ella Henderson, artista britannica il cui singolo di debutto “Ghost”, co-scritto dal frontman Ryan Tedder, ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche del Regno Unito, creando un collegamento artistico significativo tra i due progetti musicali.

One Republic, concerti 2025: la scaletta

Questi qui sotto sono i brani papabili della scaletta 2025 dei One Republic:

Artificial Paradise

What You Wanted

Kids

Stop and Stare

Good Life

Sink or Swim

Nobody

Secrets

Singapore

Rescue Me

Love Runs Out

Halo (cover di Beyoncé)

I Ain’t Worried

Bleeding Love (cover di Jesse McCartney)

Run

Maps (cover dei Maroon 5)

Apologize

Sucker (cover dei Jonas Brothers)

Lose Somebody (cover di Kygo)

Sunshine

I Lived

Counting Stars

If I Lose Myself

Gli OneRepublic faranno tappa in Italia con due appuntamenti esclusivi nel mese di ottobre 2025. Il primo concerto si terrà venerdì 10 ottobre 2025 presso l’Unipol Arena di Bologna, seguito da una seconda data sabato 11 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano.

Le due venue italiane rappresentano location di prestigio nel panorama concertistico nazionale. L’Unipol Arena di Bologna, con la sua capacità di oltre 11.000 posti, offrirà un’esperienza immersiva per il pubblico emiliano. Il giorno successivo, l’Unipol Forum di Milano accoglierà i fan lombardi in una delle arene più tecnologicamente avanzate d’Europa.

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti, è stata prevista una procedura articolata su più fasi. I titolari di carta Mastercard beneficeranno di un accesso prioritario alle prenotazioni, con apertura delle vendite fissata per le ore 10:00 di mercoledì 20 novembre 2024.

La vendita generale per tutti gli altri acquirenti inizierà invece alle ore 10:00 di venerdì 22 novembre 2024, garantendo così un’opportunità equa di accesso ai biglietti per tutti i fan della band americana.

Il calendario del tour europeo

Il tour “Escape to Europe” rappresenta un’ambiziosa tournée continentale che porterà gli OneRepublic attraverso 27 arene delle principali metropoli europee. L’avventura musicale prenderà il via il 18 settembre 2025 dalla 3Arena di Dublino, per poi attraversare alcune delle città più iconiche del continente.

Il percorso europeo toccherà capitali storiche come Londra, Parigi e Berlino, offrendo al pubblico continentale un’esperienza musicale di alto livello. La varietà delle location scelte dimostra l’intenzione della band di raggiungere il maggior numero possibile di fan europei, distribuendo le performance in diverse aree geografiche strategiche.

L’ospite speciale Ella Henderson accompagnerà la band durante questa tournée europea. La cantante britannica, il cui singolo di debutto “Ghost” ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche del Regno Unito, vanta una collaborazione diretta con Ryan Tedder, frontman degli OneRepublic e co-autore del brano.

Il tour si concluderà a Lisbona nel novembre 2025, completando un itinerario che attraverserà l’Europa da nord a sud.

La produzione discografica e collaborazioni

Quest’estate gli OneRepublic hanno rilasciato il loro sesto album in studio “Artificial Paradise”, che rappresenta un nuovo capitolo nella carriera della band nominata ai Grammy. L’album include i grandi successi “RUNAWAY” e “I Ain’t Worried”, quest’ultimo presente nella colonna sonora del film campione d’incassi Top Gun: Maverick.

Il brano ha raggiunto un risultato straordinario con oltre 3 miliardi di ascolti in streaming a livello globale.

Tra le collaborazioni più significative dell’album spicca “I Don’t Wanna Wait”, realizzata insieme al DJ e produttore francese David Guetta. Questo singolo ha dimostrato l’appeal commerciale della band, accumulando quasi un miliardo di streaming dalla sua uscita e confermando la capacità degli OneRepublic di creare hit trasversali che conquistano pubblici diversi.

Il successo di “Artificial Paradise” consolida la posizione della band nel panorama pop rock internazionale, dimostrando come Ryan Tedder e i suoi compagni continuino a evolversi artisticamente mantenendo la loro identità musicale distintiva.

Fonte immagine: Sky TG24