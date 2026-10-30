Carta Docente, verso la trasformazione in carta welfare: ipotesi di riduzione a 370 euro

Nelle scorse ore sono circolate indiscrezioni su una possibile rimodulazione della Carta Docente all’interno della legge di bilancio. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, una prima bozza del provvedimento prevedrebbe l’introduzione di una “carta welfare” destinata ad assorbire l’attuale bonus docente.

Al momento non esistono conferme ufficiali, poiché il documento citato rappresenta soltanto una versione preliminare del testo normativo. L’ipotesi, tuttavia, ha sollevato interrogativi tra gli insegnanti, soprattutto per il possibile cambio di denominazione e di finalità dello strumento.

La questione si inserisce in un contesto già segnato da cambiamenti: lo scorso 15 settembre sono stati attivati i residui relativi all’anno scolastico 2025/2026, insieme agli importi riconosciuti ai beneficiari di sentenze. L’incertezza normativa riguarda quindi gli sviluppi futuri, non le somme già assegnate.

Il quadro normativo e le tempistiche

Il decreto 9 settembre 2025, n. 127, ha ridefinito il funzionamento della Carta Docente affidando a un decreto interministeriale, da emanare ogni 30 gennaio, il compito di stabilire criteri e modalità di assegnazione. L’importo nominale viene ripartito annualmente in base al numero dei docenti aventi diritto, che non potrà essere definitivo prima del 2027 a causa dei contratti annuali stipulabili fino al 31 dicembre.

Lo sblocco dei bonus è atteso per febbraio, dopo l’emanazione del decreto di gennaio. Lo slittamento a marzo, verificatosi in passato, è considerato un’eccezione legata all’anno di assestamento del nuovo sistema. La procedura vincola l’erogazione alle scadenze amministrative e alla definizione della platea dei beneficiari, comprendente anche il personale precario.

Gli avvisi in piattaforma: utilizzo corretto e vincoli

La piattaforma Carta Docente ha recentemente pubblicato due avvisi rivolti a beneficiari ed esercenti per precisare i limiti d’uso dello strumento. Il primo richiama l’obbligo di coerenza tra categoria del buono generato e bene o servizio effettivamente acquistato, vietando esplicitamente l’utilizzo di buoni riferiti a categorie diverse e il ricorso a combinazioni artificiose o “bundle” pensati per aggirare i vincoli.

Il secondo avviso riguarda hardware e software: questi prodotti possono essere acquistati solo alla prima assegnazione del beneficio e successivamente ogni quattro anni. Per i docenti già beneficiari della Carta prima del 2025/2026, l’edizione 2025/2026 rappresenta l’ultima finestra utile prima dell’applicazione del vincolo quadriennale.

Entrambi gli avvisi sono operativi e vincolanti.

Le nuove destinazioni di spesa

Il ministro ha anticipato un ampliamento delle possibilità di utilizzo della Carta Docente, includendo le spese di trasporto e gli abbonamenti sui mezzi pubblici. L’intento dichiarato è quello di distinguere nettamente i costi della formazione — destinati sempre più a essere coperti da fondi europei e gestiti direttamente dalle scuole — dalle funzioni di welfare vero e proprio assegnate alla carta.

In questa prospettiva, lo strumento si trasformerebbe progressivamente in una carta di welfare, rivolta non solo ai docenti ma con l’obiettivo di estenderla anche al personale ATA. Il percorso prevede il completamento di una serie di servizi già avviati: l’assicurazione sanitaria per tutto il personale, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e in itinere, oltre a una gamma di convenzioni e scontistiche riservate.

La reazione del personale docente

L’ipotesi di trasformare la Carta Docente in carta welfare ha suscitato reazioni negative tra il personale scolastico. La docente e scrittrice Valentina Petri ha espresso in un post su Facebook il malcontento diffuso, utilizzando toni satirici per criticare il cambio di denominazione e la progressiva riduzione delle risorse.

Nel suo intervento, Petri ha sintetizzato il percorso della carta: dagli iniziali 500 euro ai 383 euro, fino all’attuale prospettiva di ulteriore diminuzione accompagnata da “convenzioni commerciali e agevolazioni” al posto del contributo diretto. La critica si concentra sull’impegno nel “trovare giri di parole” per comunicare una riduzione di fatto delle risorse economiche a disposizione degli insegnanti.

Le possibilità residue 2025/2026

Dal 15 settembre sono disponibili i residui relativi all’anno scolastico 2025/2026 e gli importi riconosciuti ai beneficiari di sentenze. I docenti possono utilizzare la quota residua per acquistare corsi di formazione accreditati, tra cui quelli offerti da enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito secondo la normativa vigente.