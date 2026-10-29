Personale ATA, petizione per esoneri e smart working durante ponti e vacanze

Una petizione lanciata su Change.org da un lavoratore del comparto chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito e ai sindacati di rivedere le condizioni di servizio del personale ATA durante i periodi di sospensione delle lezioni, come ponti, vacanze natalizie e pasquali. L’iniziativa denuncia una disparità di trattamento rispetto ai docenti: mentre le attività didattiche si fermano, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario continua a prestare servizio anche in assenza di studenti.

Le richieste avanzate sono due: prevedere giornate di esonero dal servizio o permessi retribuiti senza obbligo di recupero e regolamentare in maniera strutturale lo smart working per il personale amministrativo. “Spesso, in queste giornate, gli istituti sono completamente vuoti e privi di studenti”, si legge nel testo della petizione, sottolineando come i lavoratori siano costretti a utilizzare ferie o recuperi orari oppure a garantire la presenza fisica in assenza di effettive esigenze di servizio all’utenza.

Le condizioni di servizio durante ponti e vacanze

La sospensione delle lezioni non coincide automaticamente con la chiusura degli istituti scolastici e non determina l’esonero dal servizio del personale ATA. Questa distinzione normativa obbliga i lavoratori amministrativi, tecnici e ausiliari a garantire la presenza a scuola anche quando le aule restano vuote, senza studenti né docenti.

Il contratto prevede la possibilità di ricorrere al lavoro agile, ma l’attivazione dello smart working resta subordinata alla compatibilità delle mansioni svolte e alle esigenze organizzative dell’istituto. In assenza di una regolamentazione strutturale, molti dipendenti si trovano nella condizione di dover utilizzare ferie o recuperi orari accumulati, oppure di prestare servizio in sede pur in assenza di effettive necessità legate all’utenza.

La questione solleva interrogativi sull’equilibrio tra continuità amministrativa e gestione razionale delle risorse umane nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Le motivazioni addotte: disparità con i docenti e scuole vuote

La petizione nasce dalla percezione di una disparità di trattamento rispetto ai docenti. Quando le lezioni vengono sospese, gli insegnanti non prestano servizio, mentre il personale amministrativo, tecnico e ausiliario continua a garantire la presenza a scuola, anche in assenza di studenti e attività didattiche.

“Spesso, in queste giornate, gli istituti sono completamente vuoti e privi di studenti”, si legge nel testo della petizione. Questa situazione rappresenta il nodo centrale della protesta: i lavoratori ATA si trovano a svolgere le proprie mansioni in contesti privi di utenza, senza che vi siano effettive esigenze di servizio.

La richiesta si collega al riconoscimento della dignità professionale di una categoria che rappresenta “l’ossatura logistica e amministrativa della scuola statale”. I firmatari della petizione chiedono che venga presa in considerazione la specificità del ruolo svolto, soprattutto nei giorni in cui l’attività didattica è sospesa e gli edifici scolastici risultano deserti.

Le possibili ricadute organizzative e il tema della dignità professionale

L’eventuale introduzione di esoneri o permessi retribuiti richiederebbe un attento bilanciamento con le esigenze organizzative delle scuole, che devono garantire continuità nei servizi essenziali anche durante la sospensione delle lezioni. La regolamentazione strutturale dello smart working, richiesta per il personale amministrativo, resterebbe comunque subordinata alla compatibilità delle mansioni e alle necessità funzionali degli istituti, come già previsto dal contratto.

La petizione si pone l’obiettivo di conciliare la tutela dei lavoratori con l’operatività delle segreterie scolastiche, evitando che la riorganizzazione del servizio comprometta l’efficienza amministrativa. Il personale ATA, definito “ossatura logistica e amministrativa della scuola statale”, chiede il riconoscimento di condizioni lavorative più eque senza mettere a rischio il funzionamento complessivo del sistema scolastico.