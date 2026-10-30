Cassazione: lo Stato risponde degli abusi dei docenti a scuola, ma non per le ripetizioni private

La Corte di Cassazione, con sentenza 37607/2026, ha stabilito che lo Stato risponde dei danni causati da abusi commessi da un docente sugli alunni all’interno della scuola. Il caso riguarda un insegnante di sostegno condannato a otto anni per violenza sessuale continuata su tre ragazzini, episodi verificatisi in classe e nell’aula di sostegno. Due delle vittime presentavano un ritardo cognitivo.

Il ministero aveva sostenuto che un abuso rappresentasse una scelta personale e imprevedibile, estranea alla funzione pubblica. La Cassazione ha respinto questa tesi, affermando che l’amministrazione risponde anche quando il dipendente agisce per fini personali, se sfrutta il ruolo affidatogli. Non è necessario che l’ente abbia voluto o previsto la condotta illecita: è sufficiente che la posizione rivestita sia stata lo strumento per commetterla.

L’insegnante di sostegno intrattiene un contatto stretto, individuale e fiduciario con l’alunno e la famiglia, ed è proprio questa vicinanza garantita dalla scuola a rendere possibile l’abuso. Il nesso causale tra funzione pubblica e danno risulta evidente, e il ministero non può invocare l’assenza di misure preventive per interrompere tale collegamento. La tutela degli alunni affidati a un docente è effettiva e la responsabilità erariale conseguente.

La distinzione tra scuola e lezioni private

La Cassazione opera una netta separazione tra gli abusi commessi in aula e quelli avvenuti durante le ripetizioni a domicilio. Per quest’ultime, la Corte annulla la condanna civile del ministero e rinvia il caso a un nuovo esame, stabilendo che l’attività svolta fuori dall’orario e dai compiti scolastici non coincide automaticamente con l’incarico pubblico.

La sentenza richiede una verifica caso per caso: occorre accertare concretamente se, anche nelle ore private, il docente abbia sfruttato la posizione e la fiducia acquisite grazie al ruolo istituzionale. Non basta il solo rapporto docente-alunno: serve dimostrare che l’opportunità di abuso derivi direttamente dalla funzione pubblica esercitata a scuola.

Questo confine sottile tra incarico pubblico e attività extra-scolastica produce ricadute pratiche rilevanti per famiglie e dirigenti scolastici, che devono distinguere le responsabilità dello Stato da quelle personali del docente quando l’illecito avviene al di fuori del contesto istituzionale.

Le motivazioni dei giudici su prove e impugnazioni

La Cassazione ha respinto il ricorso dell’imputato, ritenendolo inammissibile. I giudici hanno motivato con cura la capacità di testimoniare dei ragazzi coinvolti, riconoscendo che anche un ritardo cognitivo non esclude l’attendibilità delle dichiarazioni. Le parole delle vittime, se credibili e coerenti nel tempo, possono costituire da sole fondamento sufficiente per la condanna, con un esame ancora più rigoroso rispetto a quello riservato ai testimoni ordinari.

La Corte ha sottolineato come i racconti siano rimasti costanti durante l’intero iter processuale, elemento decisivo per confermare la condanna a otto anni. Questo approccio probatorio valorizza la protezione delle persone offese più vulnerabili, garantendo che la giustizia possa operare anche quando le prove si basano principalmente sulle testimonianze dirette.

Inammissibile anche il ricorso dell’ufficio territoriale, mai parte del giudizio d’appello e quindi privo di interesse a impugnare la sentenza.

Le implicazioni operative per scuole e famiglie

La Corte di Cassazione traccia un perimetro chiaro: la fiducia che l’amministrazione affida ai docenti comporta una responsabilità diretta dello Stato quando gli abusi avvengono a scuola. La vigilanza non può ridursi a formalità burocratica, ma richiede un controllo effettivo degli spazi e dei rapporti educativi.

Per le famiglie, la sentenza rafforza la tutela degli alunni affidati a un insegnante durante l’orario scolastico. Ogni studente, anche il più fragile, gode di una protezione giuridica che consente il risarcimento da parte dello Stato quando il docente sfrutta il ruolo per commettere illeciti. Il contatto fiduciario con l’insegnante, garantito dalla scuola, diventa elemento centrale nella valutazione della responsabilità.

Diversa la situazione per le attività extra-scolastiche: qui occorre verificare caso per caso se il docente abbia utilizzato la posizione derivante dall’incarico pubblico. Dirigenti e genitori devono distinguere tra ciò che accade in aula e ciò che avviene fuori, consapevoli che il confine determina chi risponde del danno e come tutelare concretamente i ragazzi.