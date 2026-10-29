Educazione sessuale, il 71% degli studenti la chiede a scuola

Sette studenti su dieci chiedono alla scuola di occuparsi di educazione sessuale e affettiva. Secondo un’indagine Ipsos Doxa condotta per Medici del Mondo su mille giovani italiani tra 16 e 25 anni, il 71% degli intervistati ritiene che l’istituzione scolastica debba svolgere un ruolo attivo in questo ambito.

Il 56% del campione vorrebbe che l’educazione sessuale diventasse obbligatoria nei programmi didattici, mentre solo il 2% si oppone a qualsiasi forma di insegnamento sul tema tra i banchi. I risultati della ricerca sono stati presentati a Milano e rilanciati dall’agenzia Ansa.

La richiesta emerge con chiarezza: gli studenti cercano percorsi strutturati e istituzionali per affrontare tematiche che finora hanno trovato poco spazio nell’offerta formativa tradizionale.

Le fonti di informazione: internet, IA e pornografia

L’indagine evidenzia come i giovani si affidino prevalentemente a strumenti digitali per informarsi su sessualità e salute riproduttiva. Il 50% degli intervistati cerca risposte attraverso Google, mentre il 27% utilizza piattaforme di intelligenza artificiale. Solo il 18% si rivolge a personale medico qualificato e appena il 14% ha fatto ricorso almeno una volta a un consultorio.

Un dato particolarmente significativo riguarda il ricorso alla pornografia: il 31% del campione la utilizza come unica fonte di apprendimento sul sesso. Gli stessi giovani, tuttavia, ne riconoscono i limiti e i rischi. Il 64% ritiene che la pornografia produca aspettative irrealistiche sulle prestazioni sessuali, mentre il 59% la considera un fattore che contribuisce all’oggettivazione delle donne.

Emerge così un paradosso: da un lato la richiesta di percorsi formativi strutturati a scuola, dall’altro l’affidamento a fonti non verificate e spesso distorsive per colmare le lacune informative.

Le lacune su salute sessuale e infezioni

L’indagine rivela un quadro preoccupante per quanto riguarda la conoscenza delle infezioni sessualmente trasmesse. Il 72% dei giovani intervistati mostra convinzioni errate sulle modalità di trasmissione delle IST, evidenziando un deficit informativo diffuso su aspetti fondamentali della prevenzione.

I dati si fanno ancora più critici quando si passa alle singole patologie: solo il 39% degli intervistati ritiene di avere un’adeguata conoscenza della clamidia, mentre la percentuale sale appena al 40% per la gonorrea. Queste lacune si intrecciano con l’affidamento a fonti non specialistiche per la formazione in materia di sessualità, con conseguenze potenzialmente rilevanti sulle pratiche di prevenzione e sulla capacità di riconoscere situazioni a rischio.

I diritti riproduttivi: conoscenze e criticità

L’indagine mette in luce un deficit informativo particolarmente grave nell’area dei diritti riproduttivi. Solo il 36% dei giovani intervistati conosce correttamente la normativa italiana sull’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), mentre l’81% dichiara di non sapere cosa sia la Ru486, il farmaco utilizzato per l’aborto farmacologico entro le prime settimane di gestazione.

Queste lacune evidenziano come i giovani abbiano scarso accesso a informazioni precise su temi che riguardano direttamente la loro salute riproduttiva e i diritti garantiti dalla legge italiana. Il divario tra i bisogni informativi degli studenti e le loro conoscenze effettive risulta particolarmente ampio proprio in un ambito che richiede consapevolezza e chiarezza per scelte consapevoli e responsabili.

La metodologia dell’indagine e il contesto

L’indagine è stata condotta da Ipsos Doxa per Medici del Mondo, rete internazionale impegnata a garantire l’accesso alla salute. Il campione rappresentativo ha coinvolto mille giovani italiani di età compresa tra i 16 e i 25 anni. I risultati sono stati presentati questa mattina a Milano e rilanciati dall’Ansa, evidenziando il divario tra le richieste formative degli studenti e le loro fonti informative attuali.