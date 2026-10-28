Ponte 2 novembre 2026, scuole chiuse in 9 regioni: l'elenco e le eccezioni di Veneto e Bolzano

La configurazione del calendario 2026 pone una questione specifica per il mondo scolastico. Il 1° novembre, solennità di Ognissanti e unica festività nazionale di questo periodo, cade di domenica: questo assorbe di fatto il giorno rosso, eliminando ogni automatica ricaduta infrasettimanale.

L’attenzione si concentra quindi sul 2 novembre, lunedì dedicato alla Commemorazione dei defunti. A livello normativo nazionale, questa data non figura tra le festività civili o religiose che comportano la sospensione obbligatoria delle attività didattiche.

La competenza in materia di organizzazione del calendario scolastico 2026/27 spetta alle singole Regioni, che possono deliberare giorni aggiuntivi di interruzione delle lezioni, sempre nel rispetto del vincolo ministeriale dei 200 giorni annui minimi di attività.

Questa articolazione amministrativa genera un panorama differenziato: alcune amministrazioni regionali scelgono di inserire il 2 novembre tra le sospensioni, altre preferiscono conservare i giorni disponibili per altre ricorrenze.

Per studenti e famiglie, questa frammentazione territoriale richiede particolare attenzione nella pianificazione: la possibilità di organizzare gite o soggiorni brevi dipende strettamente dalla delibera regionale del proprio territorio di residenza.

Le regioni con scuole chiuse: chi fa ponte il 2 novembre 2026

Sulla base delle delibere regionali che hanno definito il calendario scolastico 2026/27, è possibile individuare con precisione i territori che hanno scelto di sospendere le attività didattiche per la Commemorazione dei defunti.

In Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e nella Provincia Autonoma di Trento le scuole resteranno chiuse lunedì 2 novembre, garantendo agli studenti un fine settimana prolungato di tre giorni. La decisione nasce da motivazioni culturali profondamente radicate nel tessuto sociale di queste aree, dove la ricorrenza dedicata ai defunti mantiene un significato simbolico forte che richiede tempo per il raccoglimento familiare e le visite ai cimiteri.

La sospensione vale per tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia alle superiori, e non necessita di ulteriori circolari interne da parte dei dirigenti scolastici: la chiusura è già prevista nei calendari regionali ufficiali.

Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 3 novembre in tutti questi territori, consentendo alle famiglie di organizzare con certezza eventuali spostamenti o attività nel lungo weekend.

Le eccezioni estese: Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano

Due realtà territoriali spiccano nel panorama nazionale per aver strutturato pause decisamente più ampie rispetto al classico ponte del 2 novembre. Si tratta di scelte che riflettono un approccio organizzativo attento al benessere psicofisico degli studenti e alle specificità locali.

In Veneto, il calendario scolastico 2026/27 prevede una sospensione di quattro giorni consecutivi: le scuole chiuderanno venerdì 30 ottobre e resteranno inattive fino a lunedì 2 novembre compreso. Gli studenti veneti torneranno in classe soltanto martedì 3 novembre, beneficiando così di un fine settimana esteso che offre concrete opportunità per il riposo o brevi soggiorni familiari.

Ancora più estesa è la pausa concessa agli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano, dove il concetto stesso di ponte viene superato dall’istituzione di vere e proprie vacanze autunnali. Lo stop alle lezioni inizierà sabato 31 ottobre e si protrarrà fino a domenica 8 novembre inclusa, per un totale di nove giorni.

Il rientro in aula avverrà direttamente lunedì 9 novembre, secondo una formula consolidata negli anni che si allinea ai ritmi del territorio e alle tradizioni locali.

Le regioni senza ponte: dove si va a scuola lunedì 2 novembre

In un’ampia porzione del territorio nazionale, le giunte regionali hanno scelto di non inserire la sospensione delle lezioni per lunedì 2 novembre 2026. La decisione riflette la volontà di preservare i giorni disponibili per altre ricorrenze durante l’anno, come il Carnevale o per anticipare la chiusura estiva, garantendo al contempo il rispetto del monte ore annuale previsto dal Ministero.

Gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Toscana dovranno quindi affrontare una regolare settimana di lezione. La campanella suonerà normalmente lunedì mattina e le attività didattiche proseguiranno senza interruzioni fino a venerdì, seguendo il consueto orario settimanale.

Per le famiglie di questi territori, la giornata del 2 novembre richiederà la normale organizzazione quotidiana: accompagnamento a scuola, rispetto degli orari di ingresso e gestione delle attività pomeridiane secondo la routine abituale.

I genitori che avevano ipotizzato un fine settimana prolungato dovranno rivedere eventuali programmi di viaggio o gite fuori porta, adattandosi al calendario scolastico deliberato dalla propria Regione.

L’autonomia degli istituti: la decisione dei singoli consigli di istituto

Anche nelle regioni prive di chiusura deliberata, gli istituti possono esercitare la propria autonomia scolastica. Il Consiglio di Istituto, organo composto da docenti, dirigente, personale ATA e rappresentanti dei genitori o studenti, dispone di due o tre giorni annuali utilizzabili per adattare il calendario alle esigenze locali, sempre garantendo i 200 giorni minimi di lezione richiesti dal Ministero.

Molte scuole di Lazio, Lombardia, Piemonte e Toscana potrebbero deliberare autonomamente la chiusura per il 2 novembre. Per verificare le decisioni prese, è indispensabile consultare il sito istituzionale della scuola, nelle sezioni Circolari o Organizzazione, dove viene pubblicato l’elenco completo delle festività aggiuntive.

In caso di dubbi persistenti, contattare direttamente la segreteria rimane il metodo più rapido per evitare incertezze organizzative.

Le prossime pause: dall’Immacolata alle vacanze di Natale

Chi non potrà beneficiare del ponte del 2 novembre 2026 troverà presto consolazione nel calendario. L’Immacolata Concezione cade martedì 8 dicembre 2026, configurando un’ottima opportunità: la quasi totalità delle Regioni sospenderà le lezioni anche lunedì 7 dicembre, regalando un weekend lungo di quattro giorni consecutivi, da sabato 5 a martedì 8 dicembre.

Questo maxi-ponte rappresenterà l’occasione ideale per inaugurare l’atmosfera natalizia e organizzare gite familiari. Subito dopo, le vacanze di fine anno inizieranno tra mercoledì 23 e giovedì 24 dicembre, con rientro in aula giovedì 7 gennaio 2027, dopo l’Epifania.