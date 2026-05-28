Champions League, PSG-Arsenal a Budapest: finale alle 18 su Sky e differita TV8

L’atto conclusivo della Champions League 2026 si giocherà alla Puskas Arena di Budapest sabato 30 maggio, con calcio d’inizio fissato alle ore 18.00. La capitale ungherese ospiterà la sfida secca in campo neutro tra PSG e Arsenal, seguendo la tradizione della competizione.

La principale novità riguarda l’orario insolito: invece della classica fascia serale, la UEFA ha anticipato il fischio d’inizio al tardo pomeriggio. La decisione risponde a un’esigenza concreta: agevolare gli spostamenti dei tifosi in trasferta, consentendo loro di rientrare nelle rispettive città nella stessa giornata.

Una scelta che modifica le abitudini consolidate degli appassionati, ma che mette al centro le esigenze pratiche di chi raggiungerà Budapest per sostenere la propria squadra.

Il cammino: come PSG e Arsenal sono arrivate all’ultimo atto

Il PSG si presenta da campione d’Europa in carica, dopo aver alzato il trofeo dodici mesi fa contro l’Inter. I parigini puntano ora alla seconda coppa dalle grandi orecchie della loro storia, mentre l’Arsenal insegue il primo sigillo nella massima competizione continentale, a vent’anni dall’ultima finale.

Nella fase a eliminazione diretta, il PSG ha superato Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco, consolidando il proprio status di squadra da battere. L’Arsenal ha costruito il proprio percorso eliminando Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona e Atletico Madrid, dimostrando solidità e continuità.

Entrambe le formazioni hanno già conquistato il titolo nazionale nella stagione in corso, arrivando così alla finale con il morale alto e la volontà di completare un’annata trionfale con il massimo trofeo europeo.

La guida tv: diretta Sky e 4K, differita alle 21 su TV8 e online

Gli appassionati potranno seguire la finale in diretta televisiva su Sky. I canali a disposizione degli abbonati sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e Sky Sport 4K per una visione in alta definizione.

Chi preferisce lo streaming può accedere tramite Sky Go e NOW, sempre riservati agli abbonati.

Per chi non dispone di un abbonamento Sky, è prevista la trasmissione in differita gratuita su TV8 alle ore 21.00. Lo stesso orario vale per la differita in streaming sul sito tv8.it, garantendo così l’accesso anche a chi desidera seguire l’incontro online senza costi aggiuntivi.