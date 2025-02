Chi è Settembre, vincitore delle nuove proposte a sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 ha visto trionfare nella categoria Nuove Proposte il giovane artista Settembre, che ha conquistato non solo il prestigioso Leone d’argento ma anche due riconoscimenti fondamentali: il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. La sua performance con il brano ‘Vertebre’ ha segnato un momento significativo della manifestazione, confermando ancora una volta l’importanza di questa vetrina per i giovani talenti della musica italiana.

La sezione Nuove Proposte rappresenta da sempre un trampolino di lancio cruciale nel panorama musicale nazionale, offrendo agli artisti emergenti l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico attraverso il palco più importante della canzone italiana.

Dettagli sulla vittoria

Durante la terza serata del Festival, l’atmosfera all’Ariston si è elettrizzata quando Settembre è stato proclamato vincitore nella finale contro Alex Wise. Visibilmente emozionato, ha ritirato il Leone d’argento insieme ai prestigiosi riconoscimenti della critica, condividendo un momento di sincera vulnerabilità:

“Tanta gente non ha creduto in me e qualche volta non l’ho fatto nemmeno io”

Il palco dell’Ariston ha fatto da cornice a un trionfo che ha segnato una svolta decisiva nella sua carriera artistica.

Profilo e percorso artistico

Andrea Settembre nasce a Napoli il 9 ottobre 2001, manifestando fin da piccolo una spiccata inclinazione per le arti performative. All’età di 6 anni inizia a frequentare corsi di danza e canto, proseguendo poi la sua formazione in un’accademia musicale.

Il suo primo importante passo nel mondo dello spettacolo avviene a 12 anni con la partecipazione a ‘Io Canto’ su Canale 5, periodo in cui inizia anche a comporre i suoi primi brani inediti. Nel 2019 entra nel team di Gigi D’Alessio a The Voice of Italy, pubblicando successivamente i singoli ‘Bum bum’ e ‘Soli insieme’.

La sua crescita artistica continua nel 2023 con X Factor, dove sotto la guida di Dargen D’Amico presenta il singolo ‘Lacrime’, arrivando fino alla semifinale.

L’impatto sui social media

La popolarità di Settembre è cresciuta esponenzialmente grazie a una forte presenza sui social network. La sua interpretazione di “Amandoti” dei CCCP ha conquistato il pubblico digitale, superando i 7 milioni di stream su Spotify e diventando un vero fenomeno virale.

Su TikTok, dove conta più di un milione di follower, il cantante napoletano si distingue non solo per i contenuti musicali ma anche per sketch divertenti e video dedicati a temi sociali rilevanti, creando un legame autentico con i suoi fan.