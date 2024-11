Chi ha vinto Io Canto Generation 2024? Il riassunto e la classifica finale

Chi ha vinto Io Canto Generation 2024?

Finalmente mercoledì 13 novembre 2024 è andata in scena in prima serata su Canale 5 l’ultima puntata di Io Canto Generation, la trasmissione che vede al timone Gerry Scotti e come protagonisti assoluti dei ragazzi tra i 10 ed i 15 anni pronti a mostrare tutte le loro abilità canore. Visto che venerdì 15 novembre su Rai 1 partirà invece il “rivale” The Voice Kids, il programma della Rete Ammiraglia del Biscione è giunto al termine prima di far scontare i due format “simili”. Ma chi ha vinto Io Canto Generation 2024? Nonostante la favorita al trionfo fosse da settimane Mariafrancesca Cennamo del team di Fausto Leali, a vincere è stata Namite Selvaggi, della squadra di Benedetta Caretta (l’artista è riuscita a far vincere una componente del suo team anche lo scorso anno, ovvero Marta Viola).

Il riassunto

Questa volta i ragazzi non sono stati divisi in squadra anche perché erano solo in 12: dopo le prime due manche sono rimasti in 6 a contendersi la vittoria finale. A questo punto è stata la volta dei duetti con i propri coach ed ovviamente del cavallo di battaglia che li ha fatti arrivare fino all’atto conclusivo di questo emozionante percorso. Ricordiamo che i capi squadra sono stati Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Mietta, Benedetta Caretta, Fausto Leali (loro quattro esattamente come lo scorso anno) e la new entry Lola Ponce che ha preso il posto di Iva Zanicchi che nel frattempo è passata a far parte della giuria formata da Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Claudio Amendola.

La classifica finale

Il podio ha visto arrivare sul gradino più basso Cristina Fiorita, mentre si è dovuta accontentare del secondo posto Mariafrancesca Cennamo, seppure per la giuria ad un solo punto di distanza dalla vincitrice assoluta Namite Selvaggi. La giovane concorrente è nata in Tanzania, terra della madre che di professione fa la pittrice e quindi già appassionata di arte in tutte le sue forme, ma da piccola si è trasferita con la sua famiglia a Terracina, città di origine del papà di professione agronomo. Leggendo la sua biografia scopriamo che fin da piccola ha fatto parte di un coro gospel, ha già recitato in un film ed il suo sogno è quello di diventare una brava cantante come Withney Houston. Il premio di Io Canto Generation consiste in un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze e un viaggio a New York per visitare Broadway. Inoltre potrà registrare una cover grazie a R101.