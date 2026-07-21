Competenze di base, il piano Ue al 2030: meno studenti in difficoltà e più eccellenze

Il rapporto Misure per affrontare lo scarso rendimento in alfabetizzazione, matematica e scienze. Cambiamenti nelle politiche educative europee dal 2020 è stato pubblicato dalla rete Eurydice della Commissione europea e tradotto da Eurydice Italia. L’analisi copre 37 sistemi educativi europei tra l’anno scolastico 2020/2021 e il 2024/2025, concentrandosi su scuola primaria e secondaria di primo grado. Lo studio esclude le misure temporanee legate all’emergenza Covid-19 per focalizzarsi sui cambiamenti strutturali ancora operativi.

Le indagini internazionali PISA dell’OCSE e TIMSS dell’IEA documentano un aumento degli studenti che non raggiungono livelli adeguati in lettura, matematica e scienze. Il peggioramento risulta particolarmente marcato tra gli alunni provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati.

La pandemia ha amplificato ulteriormente queste criticità, accentuando le disuguaglianze educative preesistenti e rendendo urgente una risposta sistemica a livello europeo.

Gli obiettivi 2030: riduzione del basso rendimento e crescita delle eccellenze

La Commissione europea ha fissato traguardi misurabili per il 2030 che rappresentano un cambio di prospettiva rispetto alle strategie precedenti. L’obiettivo non è solo ridurre le difficoltà degli studenti in difficoltà, ma anche promuovere l’eccellenza nei risultati.

I target sono duplici e riguardano quattro aree fondamentali. Entro il 2030, l’Unione europea intende portare al di sotto del 15% la quota di studenti con scarso rendimento in alfabetizzazione, matematica, scienze e competenze digitali. Parallelamente, almeno il 15% degli studenti dovrà raggiungere risultati eccellenti nelle medesime competenze.

Questo approccio rappresenta una novità significativa: le politiche educative dovranno bilanciare interventi di recupero per chi è in difficoltà con strategie per valorizzare i talenti. Significa, concretamente, che un sistema scolastico efficace deve garantire sia sostegno personalizzato agli studenti fragili sia percorsi di approfondimento per chi eccelle.

Le iniziative UE: piano competenze di base, strategia STEM e nuovo programma 2026

Il pacchetto Unione delle competenze si articola in tre strumenti operativi destinati a sostenere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi 2030.

Il Piano d’azione sulle competenze di base mira a individuare precocemente le difficoltà di apprendimento, rafforzare il sostegno personalizzato agli studenti e migliorare la qualità dell’insegnamento. Tra le priorità figurano la riduzione delle disuguaglianze educative e il coinvolgimento attivo di famiglie e comunità educanti.

Il Piano strategico per l’istruzione STEM punta a consolidare l’insegnamento delle discipline scientifiche e tecnologiche sin dai primi anni di scuola, con l’obiettivo di aumentare interesse, partecipazione e risultati nelle competenze STEM.

Nel 2026 sarà avviato il Programma europeo di sostegno alle competenze di base, attraverso il quale la Commissione europea collaborerà con gli Stati membri per progettare e attuare interventi mirati. L’iniziativa offrirà supporto nell’elaborazione di politiche efficaci e nella diffusione delle pratiche più rilevanti a livello europeo.

Le leve di sistema: curricoli, valutazione, sostegno e formazione docenti

Il miglioramento degli apprendimenti, secondo Eurydice, non può scaturire da interventi isolati ma richiede politiche coordinate che agiscono simultaneamente su più fronti. I sistemi educativi devono integrare curricoli aggiornati con metodologie didattiche efficaci, strumenti di valutazione coerenti e misure di sostegno mirate agli studenti in difficoltà.

La formazione continua degli insegnanti costituisce l’elemento centrale di questo ecosistema: dalla loro preparazione professionale e dal supporto ricevuto dipende l’efficacia concreta delle innovazioni introdotte nelle scuole.

Il coinvolgimento dei genitori rappresenta una componente riconosciuta del sistema, sebbene le riforme in quest’area risultino meno frequenti rispetto agli interventi sui docenti. La strategia europea punta a costruire comunità educanti capaci di affiancare il lavoro scolastico, ma il perno rimane l’insegnante, la cui qualificazione e motivazione determinano la riuscita dei processi di miglioramento.

Le riforme dal 2020: tendenze comuni nei 37 sistemi europei

Dal 2020 in poi, l’Europa scolastica ha conosciuto un’ondata di riforme strutturali accomunate dall’obiettivo di rafforzare le competenze di base. L’indagine Eurydice documenta che 33 sistemi educativi su 37 hanno introdotto o rivisto almeno un quadro strategico nazionale dedicato al miglioramento degli apprendimenti fondamentali.

Quasi tutti hanno aggiornato le politiche rivolte agli insegnanti, puntando su formazione continua, risorse didattiche e personale specializzato. Oltre la metà dei sistemi ha modificato curricoli, strumenti di valutazione e misure di sostegno agli studenti.

Risultano invece meno frequenti i cambiamenti nell’organizzazione dell’insegnamento e nelle politiche rivolte direttamente alle famiglie. Nel complesso emerge una convergenza verso politiche integrate che combinano interventi universali e misure mirate per gli studenti in difficoltà, nell’ottica di rendere i sistemi più inclusivi e capaci di migliorare i risultati di apprendimento entro il 2030.