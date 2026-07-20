Reclutamento docenti, sentenza Tar: la scelta delle sedi è vincolante e irreversibile

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza numero 11828/2026, ha stabilito un principio di rilievo per le procedure di reclutamento del personale docente: l’indicazione delle sedi nella domanda di assunzione non costituisce un mero adempimento formale, bensì una scelta giuridicamente vincolante che delimita in modo definitivo il perimetro entro cui il candidato può essere valutato e assegnato.

Secondo il giudice amministrativo capitolino, il docente che compila la domanda limitando le proprie disponibilità territoriali accetta consapevolmente di concorrere esclusivamente per le opzioni indicate. Ogni omissione, ogni provincia esclusa, ogni preferenza non inserita equivale a una rinuncia effettiva e produce conseguenze dirette sull’esito della procedura.

L’errore nella compilazione delle preferenze, apparentemente secondario, può tradursi nella perdita dell’opportunità di assunzione e nella decadenza dalla graduatoria. Una casella barrata in modo improprio, l’esclusione involontaria di una sede o la mancata indicazione di una provincia disponibile restringono irreversibilmente l’ambito di valutazione da parte dell’amministrazione scolastica, precludendo al candidato possibilità che non potranno essere recuperate in un secondo momento.

Le implicazioni per chi presenta domanda di assunzione

Il candidato che presenta domanda di assunzione indicando solo alcune disponibilità territoriali accetta consapevolmente di concorrere esclusivamente per quelle opzioni. L’amministrazione valuterà la candidatura unicamente nell’ambito delle sedi esplicitamente selezionate, senza possibilità di estendere la valutazione ad altre province o ambiti territoriali.

Ogni omissione o esclusione di una sede costituisce quindi una rinuncia effettiva a quell’opportunità. Se il candidato non viene assegnato a una delle sedi indicate, può perdere l’occasione di assunzione e incorrere nella decadenza dalla graduatoria.

La compilazione delle preferenze non rappresenta quindi un adempimento di routine, ma un passaggio determinante dell’intera procedura concorsuale.

La sentenza del Tar chiarisce che l’amministrazione non può supplire a scelte limitative del candidato né considerare disponibilità non espresse. Il vincolo opera in modo automatico: le preferenze territoriali delimitano rigidamente il campo di valutazione e di eventuale assegnazione della sede di servizio.

Le cautele nella scelta delle sedi e delle preferenze

La sentenza 11828/2026 del Tar di Roma impone ai candidati una riflessione attenta prima dell’invio della domanda di assunzione. Il giudice amministrativo richiama a una valutazione consapevole delle conseguenze: ogni provincia non indicata o preferenza omessa equivale a una rinuncia effettiva, non a un dettaglio trascurabile.

L’accuratezza nella compilazione diventa così un requisito sostanziale. Un errore di valutazione, anche apparentemente minore, può precludere l’assegnazione della sede e determinare la decadenza dalla graduatoria.

La scelta delle sedi non si limita a orientare l’amministrazione, ma delimita in modo vincolante l’ambito entro cui il candidato può essere valutato e collocato.

Per evitare conseguenze pregiudizievoli, è necessario verificare con cura l’elenco delle disponibilità indicate e considerare tutte le opzioni praticabili. La decisione di escludere una provincia o di limitare le preferenze deve essere ponderata, tenendo presente che produce effetti giuridici reali e irreversibili sull’esito della procedura.