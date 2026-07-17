Latina, questore ammonisce tre studentesse per mesi di bullismo: minacce, isolamento e controllo dei social

Tre studentesse di un istituto superiore della provincia di Latina sono state destinatarie di un ammonimento disposto dal questore dopo essere state accusate di aver perseguitato per mesi una compagna di classe. La vicenda si è consumata nel corso dell’anno scolastico e la misura è stata adottata al termine di accertamenti condotti dalla polizia su segnalazione di gravi episodi intimidatori.

Il provvedimento, pur non avendo natura penale, rappresenta uno strumento di prevenzione incisivo applicabile anche a minorenni in presenza di condotte reiterate. Per gravità, viene equiparato a misure destinate a soggetti già pregiudicati e ha l’obiettivo primario di interrompere tempestivamente comportamenti di bullismo e prevenire il ripetersi di ulteriori episodi.

La questura, fonte istituzionale citata nel resoconto, ha ritenuto necessario ricorrere all’ammonimento di fronte a un quadro di comportamenti vessatori protratti nel tempo e resistenti agli interventi educativi. La misura costituisce un richiamo formale alle tre ragazze e un segnale alla comunità scolastica sulla necessità di tutela immediata delle vittime.

La sequenza degli episodi: minacce, isolamento e accesso al telefono

Le indagini della polizia hanno ricostruito una serie di comportamenti vessatori messi in atto dalle tre studentesse nel corso dell’anno scolastico. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le ragazze avrebbero esercitato minacce e pressioni psicologiche continuative sulla compagna, con l’obiettivo di costringerla ad assumersi la responsabilità di un episodio disciplinare che non le apparteneva.

Gli approfondimenti investigativi hanno fatto emergere un’escalation delle condotte persecutorie. Le tre minorenni avrebbero inviato messaggi minacciosi alla vittima e coinvolto altri compagni nelle azioni intimidatorie, creando un clima di isolamento sociale intorno alla ragazza.

La situazione si è aggravata quando è emerso che le autrici delle condotte avevano avuto accesso al telefono cellulare della compagna, controllando contenuti personali e profili sui social media.

La continuità e la progressione di questi comportamenti nel tempo hanno caratterizzato l’intera vicenda, documentando una reiterazione che è proseguita nonostante i primi segnali di allarme raccolti dall’ambiente scolastico.

Le indagini e gli interventi scolastici: il quadro ricostruito

Le indagini della polizia hanno ricostruito il perimetro completo dei comportamenti vessatori e le loro finalità, documentando attraverso accertamenti formali la sequenza degli episodi e il coinvolgimento delle tre studentesse. Gli investigatori hanno raccolto elementi probatori che hanno permesso di inquadrare la natura e la persistenza delle condotte persecutorie.

L’istituto scolastico, venuto a conoscenza della situazione, ha attivato tempestivamente interventi educativi e di sensibilizzazione, mettendo in campo misure di prevenzione interna volte a interrompere i comportamenti e a promuovere un clima di rispetto.

Nonostante gli sforzi dell’istituzione e il lavoro del personale scolastico, le condotte delle tre ragazze sono proseguite, rendendo necessario il ricorso a strumenti di natura preventiva esterni alla scuola per tutelare la vittima e ristabilire un ambiente sereno.

Le ricadute sulla vittima e la funzione preventiva della misura

Le condotte persecutorie protratte nel tempo hanno prodotto sulla giovane conseguenze significative sul piano psicologico. Secondo quanto emerso dagli atti, la ragazza avrebbe sviluppato un profondo stato di ansia e un forte disagio emotivo, con ripercussioni dirette sulla serenità della vita scolastica e personale.

Il clima di costante tensione e l’impossibilità di vivere l’ambiente scolastico in modo sereno hanno minato il suo benessere quotidiano.

Di fronte a questo quadro, il questore ha scelto di applicare l’ammonimento proprio per interrompere immediatamente le condotte in corso e prevenire il ripetersi di ulteriori episodi. La misura rappresenta un richiamo formale e incisivo alle tre minorenni coinvolte, segnalando la gravità dei comportamenti messi in atto e la necessità di tutelarne la vittima.

L’adozione di questo strumento assume anche una funzione preventiva nei confronti della comunità scolastica, inviando un messaggio chiaro sull’intollerabilità di condotte vessatorie e sulla prontezza delle istituzioni nel contrastare ogni forma di prevaricazione tra studenti.