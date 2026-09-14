Compiti a casa, stop agli inserimenti serali: il MIM vieta i compiti su registro dopo le lezioni

Con la circolare ministeriale prot. n. 2443 del 28 aprile 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto un divieto esplicito: gli insegnanti non possono più assegnare compiti attraverso il registro elettronico in orario serale. La misura, promossa dal Ministro Giuseppe Valditara, risponde alle numerose segnalazioni di genitori e studenti che lamentavano l’abitudine di alcuni docenti di caricare esercizi, letture o materiali a tarda sera, con richiesta di svolgimento per la mattina successiva.

La circolare stabilisce che tutte le assegnazioni devono essere comunicate esclusivamente durante l’orario di lezione, garantendo agli studenti il tempo necessario per organizzare lo studio. L’obiettivo è tutelare il benessere psicofisico degli alunni e il loro diritto alla disconnessione, impedendo che le piattaforme digitali invadano le serate delle famiglie.

La pratica dei compiti serali a sorpresa generava infatti ansia e controllo compulsivo delle applicazioni fino a tarda ora, compromettendo la qualità del riposo notturno e il tempo libero dei ragazzi.

Le indicazioni operative per docenti e consigli di classe

La circolare ministeriale prot. n. 2443 del 28 aprile 2025 ribadisce il rispetto dell’autonomia didattica dei docenti sancita dal DPR n. 275/1999, introducendo al contempo raccomandazioni precise sul coordinamento interno ai consigli di classe. L’obiettivo è prevenire sovrapposizioni di verifiche nella stessa giornata e garantire una distribuzione equilibrata dei carichi di studio settimanali.

Il documento evidenzia come sostenere tre prove impegnative—matematica, italiano e inglese—nella medesima giornata comprometta la qualità della preparazione, favorendo uno studio superficiale e mnemonico. La pianificazione condivisa tra docenti diventa quindi indispensabile per evitare saturazioni cognitive, specialmente in prossimità di weekend e festività.

La circolare sottolinea che il lavoro individuale resta componente essenziale dell’apprendimento, ma deve essere razionalizzato: la priorità non è la quantità degli esercizi, bensì la qualità dell’assimilazione.

Un approccio coordinato permette di rispettare i tempi di recupero mentale e fisico degli studenti, tutelandone il diritto a coltivare interessi personali senza l’ansia costante della prestazione scolastica.

Il diario cartaceo come strumento di autonomia e responsabilità

La circolare ministeriale n. 2443 del 28 aprile 2025 riporta al centro della didattica il diario personale cartaceo come strumento principale per annotare le consegne. Le assegnazioni devono essere trascritte dagli alunni durante l’orario di lezione, sotto la guida del docente, riducendo la dipendenza dalle piattaforme digitali per la semplice consultazione dei compiti. Questa indicazione si collega alla nota dell’11 luglio 2024 sullo smartphone in classe e punta a limitare l’esposizione agli schermi.

Scrivere fisicamente gli impegni sul diario permette agli studenti di visualizzare le scadenze, pianificare i tempi di studio e sviluppare autonomia organizzativa. L’affidamento esclusivo al registro elettronico ha spesso delegato la gestione dello studio ai genitori, indebolendo il senso di responsabilità dei ragazzi.

Il diario riporta l’alunno al centro del processo: annotare le consegne diventa un gesto di assunzione diretta della propria organizzazione scolastica, evitando controlli compulsivi serali su dispositivi digitali che compromettono il riposo e alimentano l’ansia da prestazione.

L’impatto atteso su benessere e rapporto scuola-famiglia

La circolare prot. n. 2443 del 28 aprile 2025 è destinata a modificare concretamente la quotidianità di studenti e famiglie. L’eliminazione delle notifiche serali improvvise sul registro elettronico consente ai ragazzi di organizzare il tempo libero senza l’ansia di controllare compulsivamente le piattaforme digitali fino a tarda sera, migliorando così la qualità del sonno e riducendo lo stress.

Il rispetto degli spazi personali e degli orari familiari ricostruisce la fiducia tra scuola e nuclei domestici, evitando conflitti generati da carichi di lavoro comunicati all’ultimo momento. Quando i tempi di studio vengono pianificati e comunicati durante le lezioni, le famiglie riacquistano margini di serenità e i giovani possono dedicarsi ad attività sportive, hobbies e relazioni sociali.

Il Ministero punta a un modello didattico più inclusivo e sostenibile, dove il rendimento accademico non compromette il benessere psicofisico. La misura dimostra come regole chiare e pratiche organizzative condivise possano alleggerire le pressioni quotidiane senza ridurre l’efficacia dell’apprendimento, favorendo invece una crescita armonica della personalità degli studenti.