Italia sopra la media Ocse nei test Pisa 2025: scienze, lettura e matematica in crescita

Nell’edizione 2025 dei test Ocse Pisa, gli studenti quindicenni italiani hanno ottenuto punteggi superiori alla media internazionale in tutte e tre le aree valutate. In scienze, ambito principale della rilevazione, l’Italia raggiunge 483 punti a fronte di una media Ocse di 482. In lettura il risultato italiano è pari a 474 punti, decisamente oltre i 461 della media dei Paesi industrializzati. In matematica gli studenti italiani toccano i 468 punti, mentre la media Ocse si ferma a 463.

I dati testimoniano un miglioramento rispetto al 2022, anno dell’ultima rilevazione, e segnano uno scarto positivo costante nelle tre competenze misurate dal programma internazionale. Le metriche Pisa valutano la capacità dei quindicenni di applicare conoscenze e abilità a contesti reali, offrendo una fotografia delle competenze acquisite prima della fine dell’obbligo scolastico.

Il sorpasso in matematica su Francia, Germania, Usa e Svezia

In matematica l’Italia raggiunge 468 punti, superando la media Ocse di 463 e posizionandosi davanti a Francia, Germania, Stati Uniti e Svezia. Si tratta di un risultato significativo, considerando che questi Paesi hanno rappresentato a lungo punti di riferimento per i sistemi educativi europei e internazionali.

Oltre al punteggio medio, la rilevazione Pisa 2025 registra un altro dato rilevante: la quota di studenti italiani che raggiunge almeno il livello di base in matematica risulta leggermente superiore a quella media Ocse. Il livello di base rappresenta la soglia minima di competenza necessaria per affrontare situazioni quotidiane che richiedono calcoli o ragionamento matematico elementare.

Un dato che testimonia non solo la qualità dei risultati medi, ma anche una diffusione più ampia delle competenze essenziali tra gli studenti quindicenni.

La riduzione dei divari Nord-Sud e l’andamento rispetto al 2022

La rilevazione Pisa 2025 attesta una riduzione dei divari territoriali tra Nord e Sud del Paese, segnalando un’evoluzione positiva per l’equità del sistema scolastico italiano. I dati mostrano che le differenze storiche nelle competenze tra le macro-aree si stanno assottigliando, ampliando le opportunità formative su base più uniforme.

Rispetto al 2022, il confronto evidenzia un andamento di miglioramento complessivo: i quindicenni italiani registrano progressi nelle tre discipline chiave, confermando la capacità del sistema di intervenire sulle criticità emerse nelle rilevazioni precedenti. Questa tendenza riflette l’efficacia di politiche mirate e l’impegno delle istituzioni scolastiche nel garantire standard più omogenei su tutto il territorio nazionale.

Le dichiarazioni del ministro Valditara e l’indirizzo politico

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato i risultati sottolineando che «per la prima volta ci collochiamo significativamente al di sopra della media internazionale». Il punteggio medio italiano, ha precisato il ministro, risulta superiore anche a quello della Finlandia, sistema che ha rappresentato a lungo uno dei principali riferimenti internazionali nell’ambito dell’istruzione.

Valditara ha confermato l’intenzione di proseguire lungo la direzione intrapresa, annunciando il potenziamento delle misure a supporto di docenti e studenti per consolidare i progressi emersi dalle rilevazioni.

Il contesto internazionale in calo e la portata dell’indagine

I progressi italiani emergono in un quadro globale di flessione. Nei Paesi Ocse i risultati medi sono i più bassi mai registrati in matematica e lettura, con uno studente quindicenne su cinque che presenta livelli insufficienti in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L’indagine Pisa 2025 ha coinvolto 760.000 studenti in 91 Paesi ed economie, rappresentando la più vasta valutazione mai realizzata.