Suicidio tra i giovani, l'allarme dell'OMS: il 53% delle richieste di aiuto arriva da under 35

Il 10 settembre si celebra la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, e il 2026 porta al centro dell’attenzione il disagio psicologico tra i giovani. Negli ultimi mesi si è registrato un incremento significativo delle richieste di aiuto e delle manifestazioni di sofferenza psichica tra le nuove generazioni: isolamento, ansia, depressione, autolesionismo e perdita di interesse rappresentano segnali ricorrenti di un malessere che richiede interventi tempestivi.

La prevenzione diventa così prioritaria e passa attraverso l’ascolto attivo, la capacità di riconoscere i segnali di disagio e la volontà di chiedere aiuto senza vergogna.

Il problema, avvertono gli esperti, è che la sofferenza non è sempre immediatamente visibile: il disagio può nascondersi dietro segnali latenti che sfuggono all’attenzione.

Telefono Amico Italia ha rilevato una crescente presenza di giovani tra chi cerca supporto: nel 2025, il 53% delle richieste è arrivato da persone con meno di 35 anni, un dato significativo che conferma la diffusione del disagio emotivo e la necessità di ascolto proprio tra i più giovani.

I dati chiave: quadro globale, europeo e italiano

L’Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che nel mondo ogni anno muoiano per suicidio oltre 720mila persone. Un dato ancora più rilevante emerge considerando la salute mentale adolescenziale: secondo l’OMS, una persona su sette tra i 10 e i 19 anni vive con un disturbo mentale, con depressione, ansia e disturbi comportamentali tra le principali cause di malattia e disabilità in questa fascia d’età.

Nella Regione europea, l’OMS segnala che il suicidio rappresenta la principale causa di morte tra i 15 e i 29 anni. Lo stesso rapporto evidenzia come gli ambienti quotidiani dei ragazzi, comprese scuole e spazi online, non sempre offrano un sostegno sufficiente al benessere psicologico.

L’Italia presenta livelli di mortalità per suicidio inferiori rispetto a molti altri Paesi. Tuttavia, un’analisi dell’Istituto Superiore di Sanità basata su dati Istat sottolinea come il fenomeno mantenga un peso particolarmente significativo tra i 15 e i 29 anni, rappresentando una delle cause di morte più rilevanti in quella fascia.

L’Istat continua a monitorare il suicidio tra le cause di morte: per il 2023 ha registrato complessivamente 666.131 decessi per tutte le cause.

La neuropsichiatra Michela Gatta ha evidenziato che negli ultimi anni sono aumentate tra i giovani manifestazioni di sofferenza psichica associate alla suicidalità, con una crescita degli accessi ai servizi specialistici.

Le spie precoci da riconoscere in classe e in famiglia

Riconoscere i segnali di disagio psichico richiede attenzione ai cambiamenti improvvisi nel comportamento abituale: un calo del rendimento scolastico senza cause evidenti, forte irritabilità, ritiro dagli amici o perdita di interesse per attività un tempo importanti possono rappresentare campanelli d’allarme.

Allo stesso modo vanno osservate con cura frasi sulla morte apparentemente casuali, giudizi estremamente negativi verso sé stessi, comportamenti autolesivi, abuso di alcol o sostanze e riferimenti alla morte come soluzione.

Un singolo episodio isolato non basta per definire una situazione a rischio: ciò che conta è la combinazione di più segnali, la loro persistenza nel tempo e soprattutto il cambiamento rispetto al comportamento precedente.

Il principio fondamentale è non minimizzare: liquidare questi segnali come “una semplice fase dell’adolescenza” o dire che “passerà” significa rischiare di perdere un’occasione preziosa per intervenire. L’ascolto attivo, senza giudizio, rappresenta il primo passo concreto della prevenzione.

La complessità digitale: rischi, opportunità e uso consapevole

I dati dell’OMS Europa evidenziano che l’11% degli adolescenti mostra comportamenti indicativi di un uso problematico dei social media, mentre la solitudine colpisce con particolare intensità le ragazze adolescenti. Questi numeri descrivono una realtà in cui l’ambiente digitale può amplificare la pressione sociale, alimentare il confronto continuo con modelli irraggiungibili e favorire l’isolamento, ma la relazione tra tecnologia e salute mentale non segue una logica lineare di causa-effetto.

La rete rappresenta anche uno spazio di relazione autentica, di accesso a informazioni affidabili e di contatto con servizi di sostegno altrimenti difficili da raggiungere. La prevenzione efficace non demonizza gli strumenti digitali, ma promuove un utilizzo consapevole e attento ai segnali di disagio. L’intervento diventa necessario quando l’uso della tecnologia si inserisce in un quadro più ampio di sofferenza psicologica persistente.

Il ruolo della scuola e della comunità educante

La scuola rappresenta uno dei luoghi centrali per l’osservazione quotidiana del benessere degli studenti. Insegnanti e personale educativo non devono trasformarsi in psicologi, ma possono intercettare cambiamenti significativi nel comportamento dei ragazzi: un improvviso ritiro dalla vita di classe, un calo inspiegabile del rendimento o manifestazioni evidenti di sofferenza meritano attenzione e ascolto attivo, non giudizio.

Il tema scelto dall’OMS per la Giornata mondiale 2026, “Changing the narrative on suicide”, invita proprio a modificare il modo in cui si affronta il suicidio: meno silenzio, meno stigma, più capacità di aprire conversazioni rispettose orientate al sostegno. Parlare apertamente di salute mentale nei contesti educativi non è segno di debolezza, ma strumento preventivo efficace.

Quando un ragazzo manifesta rischio immediato o esprime concretamente l’intenzione di farsi del male, la situazione richiede serietà e rapidità: occorre attivare immediatamente un aiuto professionale o contattare i servizi di emergenza, senza esitazioni o minimizzazioni.