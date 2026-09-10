Caldo estremo e scuole surriscaldate: la Rete degli Studenti protesta al Ministero il 9 settembre

A pochi giorni dal suono della prima campanella, circa 670mila studenti si preparano a rientrare nelle aule di Roma e del Lazio. Il ritorno in classe avviene però in condizioni climatiche critiche: le temperature restano infuocate, con valori intorno ai 30 gradi che persistono nonostante il calendario segni già settembre.

Il caldo estremo, fenomeno che interessa anche altre regioni italiane, rischia di compromettere il normale avvio dell’anno scolastico, trasformando le aule in ambienti surriscaldati e poco idonei all’apprendimento. La combinazione tra strutture spesso prive di sistemi di raffrescamento e l’ondata di calore prolungata evidenzia una fragilità sistemica che si ripresenta puntualmente a ogni cambio di stagione anomalo.

La mobilitazione della Rete degli Studenti Medi: dal flash-mob al presidio al Ministero

La Rete degli Studenti Medi del Lazio ha avviato la protesta con un flash-mob davanti al liceo Cavour di Roma, scelto come simbolo dell’inadeguatezza delle strutture scolastiche di fronte al caldo persistente. L’iniziativa locale rappresenta solo il primo passo di una mobilitazione più articolata, che punta a richiamare l’attenzione delle istituzioni centrali.

L’appuntamento nazionale è fissato per mercoledì 9 settembre alle ore 18 in Viale Trastevere, davanti alla sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La manifestazione, intitolata “Il nostro tempo è ora”, intende sottolineare l’urgenza di interventi strutturali che non possono più essere rimandati.

Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete, spiega: “Gli studenti di questo Paese in questi giorni rientrano in aula, ma riemergono anche i problemi strutturali e le profonde contraddizioni del sistema scolastico italiano: dall’edilizia scolastica fatiscente, alla didattica ancora di stampo gentiliano e superata. Domani saremo davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito per dire che il nostro tempo è ora, e che non siamo più disposti a fare passi indietro per quanto riguarda l’istruzione pubblica e il nostro futuro.”

L’evoluzione dal presidio locale alla contestazione ministeriale evidenzia la volontà del movimento studentesco di trasformare il disagio immediato in occasione per un confronto politico più ampio sulle condizioni dell’istruzione pubblica.

Le richieste su raffrescamento e piano coordinato: le posizioni di Montori

Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi, chiede un intervento coordinato tra Ministero dell’Istruzione e del Merito, Regione Lazio ed enti locali per affrontare l’emergenza termica nelle aule. Al centro della critica gli stanziamenti destinati ai sistemi di raffrescamento, ritenuti del tutto insufficienti rispetto ai bisogni reali degli istituti.

Secondo Montori, i 57 euro per aula previsti dal ministro Valditara non possono garantire l’installazione di impianti adeguati quando nove scuole su dieci ne sono ancora sprovviste. La cifra, rapportata alla diffusione pressoché nulla di condizionatori o ventilatori nei plessi, rappresenta una sproporzione evidente tra risorse messe a disposizione e portata del problema.

Senza un piano strutturato che coinvolga tutti i livelli istituzionali, il rientro rischia di avvenire in condizioni di disagio prolungato per centinaia di migliaia di studenti.

Le criticità strutturali e i temi extra scolastici richiamati da Verdecchia

La mobilitazione non si limita all’emergenza climatica. Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete degli Studenti Medi, denuncia “edilizia scolastica fatiscente” e una didattica “ancora di stampo gentiliano e superata”, sottolineando come il rientro faccia riemergere “i problemi strutturali e le profonde contraddizioni del sistema scolastico italiano”.

La protesta include anche temi extra scolastici, in particolare la crisi abitativa e il diritto alla casa, riconoscendo il legame tra condizioni di vita degli studenti e percorsi formativi. L’intreccio tra fragilità edilizie, metodi didattici inadeguati e disagio abitativo configura un quadro complessivo di vulnerabilità che il caldo rende più evidente ma non esaurisce.