Concerti Afterhours 2025: date, biglietti e scaletta

La storica band italiana capitanata da Manuel Agnelli torna con un tour speciale per i fan e una serie di appuntamenti imperdibili lungo tutta l’estate.

Gli Afterhours, una delle band alternative rock più amate del panorama musicale italiano, torneranno sul palco nel 2025 per celebrare il ventesimo anniversario di uno dei loro album più iconici: Ballate per Piccole Iene. Lanciato nel 2005, il disco rappresenta un momento cruciale nella carriera del gruppo milanese, che in quell’anno decise di sperimentare sonorità cupe e testi profondi, affrontando temi come malinconia e senso di sconfitta.

A guidare la band, ancora una volta, sarà Manuel Agnelli, accompagnato dalla formazione originale: Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino e chitarra) e Giorgio Prette (batteria). Il tour rappresenta non solo un’occasione per rivivere i brani di Ballate per Piccole Iene, ma anche per celebrare la lunga carriera degli Afterhours, che dal 1986 continuano a segnare la scena musicale italiana con la loro energia e creatività.

La tournée estiva degli Afterhours prenderà il via il 26 giugno 2025 a Bologna, presso il Sequoie Music Park, e si concluderà il 13 agosto 2025 a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, presso l’Anfiteatro Falcone e Borsellino. Tra gli appuntamenti più attesi, spicca la data del 6 luglio 2025 al Roma Summer Fest, che si terrà nella suggestiva cornice dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, presso la Cavea.

Ecco tutte le tappe del tour:

26 giugno : Bologna – Sequoie Music Park

: Bologna – Sequoie Music Park 28 giugno : Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

: Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale 2 luglio : Genova – Balena Festival – Porto Antico

: Genova – Balena Festival – Porto Antico 3 luglio : Torino – Flowers Festival

: Torino – Flowers Festival 6 luglio : Roma – Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea

: Roma – Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea 8 luglio : Milano – Carroponte

: Milano – Carroponte 9 luglio : Padova – Sherwood Festival

: Padova – Sherwood Festival 15 luglio : Brescia – Brescia Summer Music – Arena Campo Marte

: Brescia – Brescia Summer Music – Arena Campo Marte 19 luglio : Pordenone – Pordenone Blues & C. Festival

: Pordenone – Pordenone Blues & C. Festival 23 luglio : Napoli – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea

: Napoli – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea 25 luglio : Servigliano (FM) – NoSound Fest – Parco della Pace

: Servigliano (FM) – NoSound Fest – Parco della Pace 26 luglio : Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

: Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay 1 agosto : Cagliari – (luogo in fase di conferma)

: Cagliari – (luogo in fase di conferma) 3 agosto : Assisi (PG) – Rocca Maggiore

: Assisi (PG) – Rocca Maggiore 8 agosto : Locorotondo (BA) – Locus Festival

: Locorotondo (BA) – Locus Festival 13 agosto: Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 del 24 gennaio 2025 sui siti TicketOne, MC2Live.it e Vivaticket.com.

Possibile scaletta concerti 2025 Afterhours

Anche se la scaletta ufficiale non è ancora stata resa nota, è molto probabile che gli Afterhours proporranno una selezione di brani tratta da Ballate per Piccole Iene, oltre ai loro grandi successi.

Per avere un’idea, ecco la scaletta del concerto del 2018 al Mediolanum Forum, che include pezzi iconici come Dentro Marilyn, Non è per sempre e La verità che ricordavo:

Dentro Marilyn Strategie Germi Ossigeno Il sangue di Giuda Padania Non voglio ritrovare il tuo nome Cetuximab Grande Folfiri o folfox Ballata per la mia piccola iena La sottile linea bianca San Miguel Il mio popolo si fa Pelle La vedova bianca Riprendere Berlino Quello che non c’è Terrorswing Male di miele Rapace 1.9.9.6 Lasciami leccare l’adrenalina Dea Voglio una pelle splendida My Bit Boy Love on Saturday Night How We Divide Our Souls Inside Marilyn Three Times Bianca Non è per sempre La verità che ricordavo Bye Bye Bombay Ci sono molti modi

Ballate per Piccole Iene: un album che ha segnato una generazione

Pubblicato nel 2005, Ballate per Piccole Iene è l’ottavo album degli Afterhours e si distingue per le sue tonalità dark e l’intensità dei testi. Prodotto anche grazie alla collaborazione di Greg Dulli, ex frontman degli Afghan Whigs, l’album ha conquistato sia la critica che il pubblico, scalando le classifiche in Italia e negli Stati Uniti.

Tra i brani più amati: La sottile linea bianca, Ballata per la mia piccola iena e Carne fresca. Chi desidera riascoltare questo capolavoro può trovarlo su Spotify, insieme alla tracklist completa.