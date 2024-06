Concerti Air nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Dopo il rapido sold out del concerto al Fabrique di Milano lo scorso 25 febbraio, gli Air tornano in Italia con due nuove date estive. Il duo francese, composto da Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel, è pronto a celebrare il 25° anniversario del loro iconico album “Moon Safari” con dei concerti che si preannunciano imperdibili.

La prima data sarà venerdì 21 giugno a Roma, presso il Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone; il giorno successivo, sabato 22 giugno, si esibiranno al Summer Vibez di Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste.

I biglietti per questi due nuovi appuntamenti sono disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta degli Air nel 2024

Il tour sarà un vero e proprio omaggio a “Moon Safari“, l’album che li ha resi celebri nel mondo della musica elettronica. Durante il concerto di febbraio a Milano, la band ha presentato una scaletta che ripropone integralmente l’album del 1998, accompagnata da altri grandi successi. Visto il successo riscosso a Milano, si pensa che la scaletta resterà la stessa anche per le due date estive:

– Moon Safari

– La femme d’argent

– Sexy Boy

– All I Need

– Kelly Watch the Stars

– Talisman

– Remember

– You Make It Easy

– Ce matin‐là

– New Star in the Sky (Chanson pour Solal)

– Le voyage de Pénélope

– Radian

– Venus

– Cherry Blossom Girl

– Run

– Highschool Lover

– Surfing on a Rocket

– Don’t Be Light

– Alone in Kyoto

– Electronic Performers

Chi sono gli Air

Il 16 gennaio 1998, il mondo della musica elettronica fu sconvolto dall’uscita di “Moon Safari”. L’album, con le sue sonorità uniche e innovative, portò Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel dall’anonimato alla celebrità internazionale. A soli vent’anni e con un solo EP alle spalle, gli Air riuscirono a catturare l’essenza del pop elettronico, creando un disco che sarebbe diventato un classico.

“Moon Safari” contiene tracce diventate hit internazionali, come “Kelly Watch the Stars”, “All I Need” e “Sexy Boy”, e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Il successo dell’album ha permesso agli Air di esibirsi come headliner nei principali festival e di collaborare con alcuni grandi artisti come David Bowie, Madonna e Beck.

Nel corso degli anni, la musica degli Air ha continuato a influenzare artisti contemporanei come Charlotte Gainsbourg, Kevin Parker e Sofia Coppola. Nonostante il passare del tempo, “Moon Safari” ha mantenuto la sua magia, continuando a essere una rivelazione per vecchi e nuovi ascoltatori. Dunckel ha descritto l’album come “un profondo incantesimo universale, pieno di amore e mistero”.

Con questi concerti, gli Air non solo celebrano un album fondamentale nella loro carriera, ma offrono anche ai fan l’opportunità di rivivere le emozioni di un’epoca che ha segnato la musica e la cultura pop eseguendo dal vivo, per la prima volta, l’album nella sua interezza: un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica elettronica.