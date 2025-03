Concerti Alex Britti 2025: date, biglietti e scaletta

Alex Britti ha recentemente annunciato il suo tour per il 2025, con un attesissimo concerto che si terrà alle Terme di Caracalla a Roma. I fan potranno assistere a una performance che spazierà tra i grandi successi della sua carriera e le sue più recenti produzioni.

Ecco la data confermata del tour di Alex Britti:

22 giugno 2025 – Roma – Terme di Caracalla

Biglietti e prezzi

I biglietti per il concerto di Alex Britti 2025 saranno disponibili sulle principali piattaforme di ticketing online. Per garantire la propria partecipazione all’evento, è consigliabile acquistarli in anticipo, poiché la domanda potrebbe essere elevata.

I prezzi dei biglietti varieranno in base alla tipologia di posto e alla disponibilità. Si consiglia di consultare i siti ufficiali di vendita per informazioni aggiornate sulle tariffe e sulle eventuali promozioni attive.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale non sia ancora stata divulgata, è probabile che Alex Britti esegua un repertorio simile ai concerti del 2024. Ecco una possibile scaletta basata sulle sue ultime esibizioni:

Gelido

Una parola differente

Buona fortuna

Da piccolo

Piove

Esci piano

La vasca

Lo zingaro felice

Una su 1.000.000

Immaturi

Milano

Supereroi

Tutti come te

Uomini

Jazz

Oggi sono io

7000 caffè

Solo una volta (o tutta la vita)

Baciami (e portami a ballare)

Un evento da non perdere

Il tour di Alex Britti 2025 rappresenta un’opportunità imperdibile per i fan di ascoltare dal vivo i grandi successi del celebre cantautore e chitarrista. Con una scaletta che potrebbe includere brani iconici come Oggi sono io, 7000 caffè e Solo una volta (o tutta la vita), lo spettacolo promette un’esperienza musicale intensa ed emozionante.