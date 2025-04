Concerti Almamegretta 2025: date, biglietti e scaletta

Gli Almamegretta hanno annunciato le prime date ufficiali del loro attesissimo ‘Sanacore Live Tour – 30° Anniversario’, che celebra tre decenni dal rilascio di uno dei loro album più significativi.

Al momento, le date confermate sono:

2 agosto 2025 – Be Alternative Festival di Camigliatello Silano (Cosenza)

– Be Alternative Festival di Camigliatello Silano (Cosenza) 12 settembre 2025 – Arena Flegrea di Napoli nell’ambito del festival Noisy Naples

L’Arena Flegrea rappresenta una location particolarmente simbolica per la band napoletana, che si esibirà nella propria città d’origine in uno dei suoi spazi più suggestivi. Il Be Alternative Festival di Camigliatello Silano offrirà invece l’opportunità di vivere l’esperienza degli Almamegretta nell’atmosfera unica della Calabria.

È previsto che il tour si arricchisca di ulteriori date nei prossimi mesi, come spesso accade per le tournée celebrative di questo calibro.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour degli Almamegretta sono già in vendita sui principali circuiti di ticketing online. Per acquistare i tagliandi ufficiali è consigliabile visitare i canali autorizzati come TicketOne e Vivaticket. Per l’evento speciale del 30° anniversario di ‘Sanacore’ potrebbero essere disponibili pacchetti esclusivi con merchandising dedicato.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata divulgata, è probabile che gli Almamegretta includano nel repertorio sia i brani dell’album ‘Sanacore’ sia altri successi della loro carriera. Basandoci sulle performance recenti della band napoletana, possiamo ipotizzare una possibile lineup di canzoni che potrebbero essere eseguite durante il tour celebrativo.

Ecco una probabile scaletta dell’Almamegretta per i concerti del 2025:

Ammore nemico

O’ sciore cchiu’ felice

Maje

Pe’ dint’ ‘e viche addò nun trase ‘o mare

Fa’ ammore cu’ mme

Water di garden

The Cheap Guru

Scioscie viento

Ruanda

‘Nziria

Anima migrante

Se stuta ‘o ffuoco

Hard kora dub

‘O bbuono e ‘o malamente

Catene

Karmacoma

Figli di Annibale

Sanacore

Nun te scurda

Unforgettable dub

Tempo (Off stage)

Naturalmente, la band potrebbe decidere di modificare questa sequenza o aggiungere brani speciali in occasione del 30° anniversario di ‘Sanacore’, rendendo ogni concerto un’esperienza unica per i fan.

Discografia

La produzione discografica degli Almamegretta è ricca e variegata, spaziando oltre tre decenni di sperimentazione sonora. L’esordio avviene nel 1993 con “Animamigrante”, album che valse alla band la Targa Tenco come miglior debutto. Nel 1995 pubblicano “Sanacore”, l’opera che celebrano nel tour 2025 per il suo 30° anniversario, considerata una pietra miliare della loro carriera. La discografia prosegue con “Indubb” (1996) e “Lingo” (1998), consolidando il loro stile unico.

Nei primi anni 2000 escono “Imaginaria” (2001), “Venite! Venite!” (2002) e “Sciuoglie ‘e cane” (2003). La band esplora anche il territorio dub con “Dubfellas” (2006) e “Dubfellas vol.2” (2010). Dopo “Controra” (2013), pubblicano “EnnEnne” (2016) seguito dalla sua versione dub l’anno successivo. Il loro lavoro più recente, “Senghe”, risale al 2022, confermando una continua evoluzione artistica che fonde sapientemente radici napoletane, elettronica e sonorità globali.

Biografia e carriera

Gli Almamegretta nascono a Napoli sul finire degli anni ’80 dall’intuizione di Gennaro Tesone (Gennaro T alla batteria) e Giovanni Mantice (Orbit alla chitarra). Inizialmente orientati al rhythm and blues, con l’arrivo di Raiz alla voce trovano la loro identità sonora distintiva, una fusione unica di dub, elettronica e tradizione napoletana.

L’album d’esordio “Animamigrante” (1993) segna la loro consacrazione, vincendo la prestigiosa Targa Tenco come miglior opera prima. Con “Sanacore” (1995) la band si proietta sulla scena internazionale, avvalendosi della collaborazione di produttori del calibro di Adrian Sherwood.

Negli anni, il gruppo ha consolidato la propria influenza nel panorama musicale italiano, esplorando sonorità che intrecciano radici mediterranee e sperimentazioni contemporanee. Raiz, oltre all’attività con la band, ha intrapreso un percorso solista e una carriera attoriale di successo. Nel 2025, la formazione celebra trent’anni di “Sanacore” con un tour commemorativo.

Foto copertina via Wikimedia Commons