Concerti Angelo Branduardi 2025: date, biglietti e scaletta

Angelo Branduardi, storico menestrello italiano che ha fatto del violino il suo strumento principe, si prepara a incantare nuovamente il pubblico con un tour nel 2025. Lo spettacolo, intitolato ‘Il Cantico’, rappresenta un viaggio musicale che attinge alla profondità degli scritti francescani, offrendo un’esperienza unica tra spiritualità e melodia.

Ad accompagnare l’artista in questa nuova avventura musicale ci sarà una formazione di musicisti di alto livello: Fabio Valdemarin alle tastiere, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria. I concerti avranno una durata complessiva di circa due ore e saranno strutturati in due parti distinte, con inizio previsto generalmente per le 21:00 e conclusione intorno alle 23:00.

Ecco le date confermate del tour di Angelo Branduardi per il 2025:

22 marzo 2025 – ASSISI – Basilica di San Francesco

– ASSISI – Basilica di San Francesco 14 aprile 2025 – BRESCIA – Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato)

– BRESCIA – Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) 16 aprile 2025 – PADOVA – Gran Teatro Geox

– PADOVA – Gran Teatro Geox 24 maggio 2025 – BARI – Teatro Petruzzelli

– BARI – Teatro Petruzzelli 21 agosto 2025 – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Fortezza di Mont’Alfonso

– CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Fortezza di Mont’Alfonso 24 ottobre 2025 – TORINO – Colosseo

– TORINO – Colosseo 9 novembre 2025 – ROMA – Auditorium Parco della Musica

– ROMA – Auditorium Parco della Musica 29 novembre 2025 – VARESE – Apollonio Teatro di Varese

– VARESE – Apollonio Teatro di Varese 1 dicembre 2025 – MILANO – Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour ‘Il Cantico’ di Angelo Branduardi sono disponibili sui principali circuiti di vendita online come TicketOne, VivaTicket e presso le prevendite autorizzate sul territorio nazionale. Per ogni data sarà possibile acquistare i tagliandi direttamente presso le biglietterie dei teatri ospitanti qualche giorno prima dell’evento.

I prezzi variano in base alla tipologia di posto e alla location, con un range indicativo che va dai 25€ per i posti con visibilità ridotta fino ai 65€ per le prime file in platea. Per alcune date speciali, come quella nella Basilica di San Francesco ad Assisi, potrebbero essere previste tariffe particolari. Consigliamo di verificare le disponibilità con anticipo, soprattutto per le venue di capienza ridotta, dove i biglietti potrebbero esaurirsi rapidamente.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour ‘Il Cantico’ non sia ancora stata divulgata, è probabile che Angelo Branduardi includa nel repertorio sia i suoi brani più celebri che le nuove composizioni ispirate agli scritti francescani. Basandoci su una recente esibizione a Legnano nel 2024, ecco una possibile scaletta:

Il cantico delle creature

La predica della Perfetta letizia

La luna

La canzone di Aengus il vagabondo

Il dono del cervo

1º aprile 1965

La giostra

Profumo d’arancio

Sotto il tiglio

Benvenuta, donna mia

La favola degli aironi

Lord Franklin

Rosa di Galilea

Geordie

Confessioni di un malandrino

Alla fiera dell’est

La pulce d’acqua

Biografia e carriera

Angelo Branduardi rappresenta una delle figure più emblematiche del panorama musicale italiano. Virtuoso del violino, strumento che ha reso sua firma inconfondibile, ha costruito in decenni di attività un percorso artistico unico, fondendo sapientemente folk, musica medievale e canzone d’autore.

Capolavori come “Alla fiera dell’est” e “La pulce d’acqua” hanno segnato la storia della musica italiana. Il nuovo tour “Il Cantico” evidenzia il suo profondo legame con la spiritualità francescana, tema che ha più volte esplorato e che ora torna centrale nella sua produzione artistica.