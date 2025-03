Concerti Anna Pepe 2025: date, biglietti e scaletta

Anna Pepe ha recentemente annunciato un nuovo ed entusiasmante tour che la vedrà esibirsi in diverse città italiane. I fan sono in trepidante attesa di assistere alle sue performance dal vivo, che includeranno sia i grandi successi che i brani più recenti.

Anna Pepe ha annunciato un doppio appuntamento con la musica live nel 2025, con un tour estivo e una serie di concerti nei palazzetti delle principali città italiane.

VB Summer Tour 2025

5 luglio 2025 – Codroipo (UD), Villa Manin

– Codroipo (UD), Villa Manin 13 luglio 2025 – Genova, Altraonda Festival

– Genova, Altraonda Festival 15 luglio 2025 – Legnano (MI), Rugby Sound Festival

– Legnano (MI), Rugby Sound Festival 17 luglio 2025 – Francavilla al Mare (CH), Shock Wave Festival

– Francavilla al Mare (CH), Shock Wave Festival 2 agosto 2025 – Riccione (RN), Versus Festival

– Riccione (RN), Versus Festival 4 agosto 2025 – Diamante (CS), Tirreno Festival

– Diamante (CS), Tirreno Festival 5 agosto 2025 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

– Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival 7 agosto 2025 – Catania, Wave Summer Music

– Catania, Wave Summer Music 9 agosto 2025 – Cinquale (MS), Vibe Festival

– Cinquale (MS), Vibe Festival 11 agosto 2025 – Gallipoli (LE), Raffo Parco Gondar

– Gallipoli (LE), Raffo Parco Gondar 13 agosto 2025 – Ostuni (BR), Iod Fest

– Ostuni (BR), Iod Fest 15 agosto 2025 – Olbia (SS), Red Valley Festival

– Olbia (SS), Red Valley Festival 22 agosto 2025 – Romano d’Ezzelino (VI), Ama Music Festival

– Romano d’Ezzelino (VI), Ama Music Festival 24 agosto 2025 – Campobasso, Campobasso Summer Festival

Vera Baddie Tour 2025 nei palazzetti

16 novembre 2025 – Mantova, PalaUnical (data zero)

– Mantova, PalaUnical (data zero) 22-23 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum

– Milano, Unipol Forum 26 novembre 2025 – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, Unipol Arena 28 novembre 2025 – Firenze, Mandela Forum

– Firenze, Mandela Forum 30 novembre 2025 – Napoli, Palapartenope

– Napoli, Palapartenope 2 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

– Roma, Palazzo dello Sport 4 dicembre 2025 – Padova, Kioene Arena

– Padova, Kioene Arena 6 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour di Anna Pepe saranno disponibili sui principali circuiti di vendita online, tra cui TicketOne e VivaTicket. Per assicurarsi i posti migliori, si consiglia di acquistarli con largo anticipo, dato il grande interesse per gli eventi.

I prezzi variano a seconda della location e della tipologia di posto scelto. Per il VB Summer Tour 2025, che si tiene in festival e spazi aperti, il costo d’ingresso può partire da circa 30-40 euro per i biglietti standard, con eventuali opzioni VIP a prezzo superiore.

Per il Vera Baddie Tour 2025 nei palazzetti, i prezzi potrebbero oscillare tra 40 e 80 euro, in base alla posizione del posto e ai pacchetti speciali, come il meet & greet con l’artista. È sempre consigliabile controllare i siti ufficiali di prevendita per eventuali promozioni e dettagli aggiornati.

Possibile scaletta Anna Pepe 2025

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata confermata, si può ipotizzare che Anna Pepe includa una selezione dei suoi successi più amati insieme a brani più recenti. Basandoci sui concerti precedenti, la setlist potrebbe includere: